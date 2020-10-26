进博会场馆及周边重点区域实现5G覆盖

本报上海10月25日电 （记者沈文敏）随着5G商用一周年的临近，上海石库门、东岸滨江等地标区域和一些社区、街道出现了一系列以“5G已覆盖”为主题的城市公共艺术作品。据了解，在第三届进博会举办前夕，场馆及周边高铁站、地铁站，磁悬浮、高铁沿线等重点区域实现5G网络信号覆盖。
记者从中国电信上海公司获悉，上海电信在中心城区已实现5G室外连续覆盖，市郊各区县已实现重点区域覆盖。
相较于3G和4G网络，5G网络需要部署更多数量的基站才能实现良好的覆盖。但在城市中心区域或高架路段，选择合适的5G站址并非易事。为让用户体验到更流畅的5G网络，除了加快室外室内基站建设，上海电信积极探索创新，不仅让街头的电话亭变身5G基站，还让5G“攀”上了高速龙门架。目前，上海电信用户已可接入超过1.3万个室外5G基站、2万个5G室内小站。
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