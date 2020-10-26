人社部：1至9月城镇新增就业898万人 

人力资源和社会保障部相关负责人在10月23日举行的第三季度新闻发布会上表示，当前中国就业形势总体平稳、稳中向好。1至9月全国城镇新增就业898万人，接近完成全年目标任务。

就业形势平稳

就业形势“稳”在何处？

调查失业率逐步回落。进入三季度，经济持续恢复，各项经济指标明显改善，为就业稳定奠定了重要基础。1至9月城镇新增就业898万人，城镇失业人员再就业353万人，就业困难人员就业115万人。7、8月份城镇调查失业率分别为5.7%、5.6%。随着毕业季结束，高校毕业生逐渐找到工作，9月份失业率回落至5.4%，低于预期控制目标。

重点群体就业形势改善。三季度末，农村外出务工劳动力达到1.7亿人，比二季度末增加200万人。三季度以来，生产生活秩序持续恢复，企业生产经营不断好转，秋季招聘会火热开展，各地各高校对未就业毕业生持续提供“不断线”就业服务。9月份，20至24岁大专及以上人员失业率比8月份回落2.4个百分点。

人社部相关负责人表示，就业的不俗表现一定程度上得益于今年以来稳就业政策体系不断丰富完善。1至9月，共向564万户企业发放失业保险稳岗返还850亿元，惠及职工1.45亿人。

虽然当前就业形势总体趋于好转，但就业压力依然较大，稳就业仍需加力。国家统计局人口和就业统计司司长张毅表示，要继续保市场主体，抓好助企纾困和就业创业扶持政策落实，稳定就业岗位；突出抓好重点群体就业，加大对高校毕业生和农民工就业服务和创业支持；鼓励发展灵活就业，更大释放就业潜力。

灵活就业形式多样

人社部新闻发言人卢爱红在发布会上指出，随着经济社会发展以及新技术发展，灵活就业的形式日趋多样，在解决劳动者生计的同时，也成为促进就业的重要渠道和吸纳就业的蓄水池。今年以来，出台了一系列积极举措，支持劳动者多渠道灵活就业。

拓渠道——在个体经营方面，引导劳动者创办小规模经济实体，支持发展各种特色小店，给予创业担保贷款、税收优惠、创业补贴等政策支持。在非全日制就业方面，推出相关劳动者教育集中行业提质扩容，增强社区服务业吸纳就业的能力，对符合条件的人员给予社会保险补贴等。

优环境——在审批管理、资金、场地等方面给予“四免”支持。对销售农副产品、日常生活用品或从事便民劳务活动，符合条件的，无需办理营业执照；对经批准占道经营的，免征城市道路占用费；减免房产租金，落实阶段性减免国有房产租金政策，鼓励各类业主减免或缓收房租等。

强保障——从新职业开发、针对性培训、就业服务、权益保障等方面加强保障扶持。包括动态发布新职业；开展针对性创业培训、技能培训，增强劳动者就业能力；拓宽公共就业信息服务范围，促进灵活就业供求对接；加强维护劳动保障权益，加大对困难灵活就业人员兜底帮扶力度。

下一步，人社部将继续落实减负稳岗扩就业政策落地，做好重点群体就业工作，加强公共就业服务。

制造业需求明显复苏

人社部同日发布了“第三季度全国招聘求职‘最缺工’的100个职业排行”。与二季度相比，一些新变化值得关注：

招聘需求人数和求职人数环比“双下降”。求职人数下降更明显，缺口人数扩大，供求关系仍然偏紧。100个职业的招聘需求人数，从二季度的148.9万人下降到131.6万人，下降11.6%；求职人数从二季度的74.3万人下降到49.2万人，下降33.8%；缺口数从二季度的74.6万人上升到82.4万人，上升10.5%。“这从一个侧面反映出，二季度复工复产带来的反弹需求出现回落，市场整体供求恢复常态，但‘最缺工’的100个职业供求关系仍然比较紧张。”卢爱红表示。

制造业需求复苏明显。新进排行的28个职业中，“仪器仪表制造工”“真空电子器件零件制造及装调工”等19个职业与制造业直接相关，占比67.9%；短缺程度加大的15个职业当中，“铣工”“装配钳工”“工具钳工”等5个职业与制造业直接相关，占比30%。

与疫情防控相关的职业短缺程度明显缓解。卢爱红介绍，三季度，除缝纫工等职业外，其他疫情防控相关职业均已退出排行。

此外，随着中小学开学季的到来，中学教育教师、小学教育教师也首次进入了100个职业的排行榜。家政服务员、客户服务管理员、房地产经纪人首次进入“最缺工”前10名，“焊工”“市场营销专业人员”“包装工”退出前10名。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)