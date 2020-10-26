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毛利率远超同行，万辰生物真姬菇“镶钻”了？

邓皓天

2020年10月26日07:55  来源：人民网-国际金融报
 

10月28日，福建万辰生物科技股份有限公司（下称“万辰生物”）将创业板上会，公开发行不超过3837.5万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

《国际金融报》记者发现，万辰生物至少有七成的业绩是通过卖金针菇所得，但IPO募集资金中，却没有一分钱是用于金针菇相关项目的，而且几乎全部用于真姬菇。

这到底是怎么回事？

金针菇“不香”了？

据了解，万辰生物专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售，以现代生物技术为依托，采用工厂化方式生产食用菌，为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。

2017年-2019年和2020年1-6月（下称“报告期”），万辰生物分别实现营业收入24671.54万元、34272.23万元、45090.93万元、21630.05万元，净利润分别为1648.27万元、3473.82万元、9218.76万元、5073.78万元，业绩呈现持续上升的趋势。

从产品上看，万辰生物主要拥有金针菇、真姬菇、菌渣3大产品。其中，金针菇产生的销售收入分别为18027.41万元、26097.89万元、36323.54万元、18311.88万元，分别占当期主营业务的73.08%、78.48%、80.56%、84.7%，为其主要的收入来源。

对此，万辰生物表示，虽然金针菇作为日常食品，消费量大幅波动的可能性较小，但如居民消费习惯改变导致对于金针菇的需求大幅下降，或金针菇市场价格大幅下降，或公司自身金针菇产品质量出现大幅下滑，公司将面临因产品过于集中导致业绩下降的风险。

需要指出的是，虽然万辰生物每年至少有七成的收入都是通过金针菇所获得，但记者发现，此次万辰生物IPO，却并不打算将募集资金用于金针菇上。

招股说明书显示，此次万辰生物欲募集60003.59万元，其中28291.37万元用于年产21000吨真姬菇工厂化生产项目，27938.77万元用于日产60吨真姬菇工厂化生产项目，3773.45万元用于食用菌良种繁育及工艺开发建设项目。

换言之，此次万辰生物的募集资金有93.71%是用于扩产真姬菇。

令人不解的是，万辰生物金针菇的盈利能力还在持续走高。报告期内，公司金针菇的毛利率分别为13.29%、17.09%、25.84%、30.98%，毛利率持续上升。到了2020年上半年，其毛利率更是超过了30%。

那么，为何万辰生物创收最高、毛利率持续攀升的金针菇，它就突然“不香”了，一分募集资金都未获得？万辰生物难道是要从金针菇“变为”真姬菇？

真姬菇“镶钻”了？

从上述的情况来看，真姬菇似乎摇身一变成为了万辰生物的“主角”。

那这主角的表现到底如何？

据了解，报告期内，万辰生物真姬菇产生的销售收入分别为6100.43万元、6673.13万元、8224.94万元、3135.55万元，分别占当期主营业务收入的24.73%、19.47%、18.24%、14.5%，2017年-2019年的年均复合增长率为16.11%。

可以看出，在上述时间段内，万辰生物真姬菇产生收入的占比持续下降，增速也不是很高。

记者查询发现，或许是真姬菇的毛利率打动了万辰生物。

招股说明书显示，报告期内，万辰生物真姬菇的毛利率分别为20.73%、25.79%、40.32%、23.92%。

可以看出，除了2020年上半年之外，万辰生物真姬菇的毛利率始终高于金针菇的毛利率，特别是2019年，万辰生物真姬菇的毛利率更是超过了40%。

但万辰生物真姬菇的毛利率似乎有些奇怪。

招股说明书显示，报告期内，万辰生物同行业可比公司雪榕生物真姬菇的毛利率分别为-1.87%、-12.99%、0.64%、-23.84%；华绿生物真姬菇的毛利率分别为13.65%、3.46%、17.37%、-0.78%。

除了2019年外，雪榕生物真姬菇基本上都是在亏本销售，即便是2019年不是亏本销售，其赚的利润也不高。

同时，华绿生物2017年-2019年真姬菇的毛利率波动起伏，到了2020年上半年更是亏本买卖。

综合上述雪榕生物与华绿生物真姬菇的毛利率，可以看出，万辰生物真姬菇的毛利率远超两者。

那么同为真姬菇，为何万辰生物卖的真姬菇毛利率如此之高？它是“镶钻”了吗？

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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