原标题：监管层重拳出击 疯狂可转债降温

历经一周的爆炒，疯狂的可转债10月26日有望迎来降温。10月20日-23日期间，可转债成为了资本市场的头号热点，蓝盾转债、横河转债等多只转债触发熔断，正元转债单日狂拉176%，市场日均成交额从200亿元、300亿元一路冲高近2000亿元……可转债市场疯狂“作妖”。对此，证监会、沪深交易所近期集体出手规范可转债市场，这也给无厘头大涨的可转债浇了一盆冷水。经Wind统计，目前市场上有10只可转债的转股溢价率超100%，上述可转债将在10月26日开盘迎来挑战。另外，自10月26日起，可转债打新规则也将生变，投资者需签署可转债风险揭示书，否则无法打新。

10只转股溢价率超100%

经Wind统计，目前转股溢价率超100%的共有10只可转债。面对证监会、沪深交易所的联合围剿，上述可转债10月26日的市场表现引发关注。

经历前期炒作之后，Wind显示，有10只可转债的转股溢价率超100%，其中横河转债的转股溢价率超200%，达236.8%；其次为亚药转债、正元转债、智能转债的转股溢价率在150%-200%之间，分别为180.24%、170.58%、161.46%；此外，广电转债、盛路转债、岩土转债、模塑转债、蓝盾转债、嘉澳转债6只可转债的转股溢价率在100%-150%之间，分别为147.8%、138.79%、129.49%、127.87%、124.84%、114.25%。

需要指出的是，在上述转股溢价率超100%的可转债中，正元转债目前已处于停牌状态。据了解，正元转债因10月22日暴涨176%而引发市场极大关注。但10月23日，正元转债正股正元智慧发布公告称，由于公司可转债交易价格有大幅波动，公司股票及可转债于10月23日起停牌，截至目前，正元智慧尚未发布复牌公告。

针对相关问题，北京商报记者致电正元智慧董秘办公室进行采访，不过电话未有人接听。

牛牛金融研究总监刘迪寰在接受北京商报记者采访时表示，可转债交易价格与公司股价高度正相关，当价格严重偏离时，可转债存在较大的估值风险，投资者应高度警惕、理性投资。

“近期可转债‘爆炒’的原因，一方面源自于市场存量资金博弈环境下，A股缺乏赚钱效应，存量资金‘转战’可转债市场，从而形成阶段性赚钱效应。另一方面，则与可转债本身交易制度优势有关，包括‘T+0’交易、不设涨跌幅限制，交易制度优势有利于提升市场赚钱效应，盘活交易活力。”财经评论员郭施亮说。

面对可转债前期爆炒，证监会、沪深交易所也集体出手。其中，证监会10月23日晚间就可转债管理办法公开征求意见，明确表示针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，将着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡等问题，通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度，防范交易风险，加强投资者保护。另外，沪深交易所也将可转债交易情况纳入了重点监控。

可转债有望回归理性

在监管部门重拳出击的背景下，不少业内人士认为，可转债有望回归理性。

实际上，在此次可转债飙涨之前，市场上也曾出现过可转债大涨后被强制赎回的惨案，导致接盘投资者出现巨亏。诸如，今年泰晶转债就出现了大涨行情，转股溢价率也曾一度高达170.83%，但之后由于触发赎回条款，泰晶科技宣布提前赎回泰晶转债，导致一些高位接盘的投资者一夜巨亏60%。

知名投行人士王骥跃对此表示，在可转债价格飙涨，正股价格却没有大幅上涨的情况下，投资者不可能通过转股挣到钱，只能下家接手。而转债是有到期日的，到期不转股就会按照票面利率和票面价格兑现，所以离谱的价格就会带来巨大的风险。

投融资专家许小恒对北京商报记者表示，有了泰晶转债的前车之鉴，并且在监管层联合围剿的情况下，预计可转债市场将快速回归理性。

值得一提的是，可转债也将迎来制度上的约束和规范，证监会已明确表示要完善可转债交易制度，要求证券交易场所根据可转债的风险和特点制定交易规则，防范和抑制过度投机。

针对可转债的转股溢价率，王骥跃则对北京商报记者表示，转股溢价率没有绝对的正常水平范围，可转债转成股票的成本与市价之间应该是相当的，如果转成股票的成本低于市价，就会有人购买转债并转股去套利，而如果转成股票的成本高了，就暂时持有转债等待正股价格回升。在市价对应的转债价格和预期合理涨幅后的市价对应转债价格的区间内，都可以说是合理的。“但是如果转债价格太高，转股后成本要远高于市价，这个转债价格就是一个难以支撑的价格，未来一定会跌下去，回归理性水平。”王骥跃如是说。

打新规则生变

值得一提的是，可转债的打新规则在10月26日也将发生变化，投资者需要签署可转债风险揭示书，否则无法参与打新。

今年7月24日，沪深交易所分别发布了《关于做好向不特定对象发行的可转换公司债券投资者适当性管理工作的通知》（以下简称《通知》），自10月26日起，参与可转债申购、交易的普通投资者，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》，该《通知》主要对可转债的打新、交易的权限进行监管。

《通知》中明确指出，投资者未签署《风险揭示书》的，不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。

北京商报记者通过查看多家券商的交易App发现，其均已在App业务办理页面插放了“可转债适当性管理新规发布”，点击即可办理。以广发证券的广发易淘金为例，记者点击办理之后，会跳出可转债交易权限开通的页面，需要投资者选择要开通权限的账户（可多选），分别为沪A普通证券账户、深A普通证券账户。

北京商报记者发现点击申请开通后，并非无条件可开通可转债权限账户，会出现一份关于可转债的基础测试题，共有5道，在此阶段投资者需要答对4题及以上才能通过，否则无法申请开通，需要重新测评。测评通过后，投资者可签署确认书，进行办理。

刘迪寰指出，可转债兼具债权性、股权性和可转换性等特点，由于投资门槛底、稳定，是不少投资者的选择。在可转债遭遇疯狂爆炒的当下，可转债打新规则的变化也给投资者敲响了警钟，可转债的投资风险应该警惕。北京商报记者 董亮 马换换

·相关链接·

可转债主题基金布局风险几何

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）随着近日可转债“爆炒”现象持续不断，单个交易日单只债券涨幅甚至超过100%，且涨跌幅悬殊，监管的“重拳”也终于落下。新规将至，将对主题基金的日后运作造成怎样的影响？投资者布局又需要注意哪些风险因素？

北京商报记者注意到，在近期可转债市场大幅波动的背景下，公募基金中的可转债主题债券型基金展现出了明显超过其他细分类别债基的收益率表现。同花顺iFinD数据显示，截至10月25日，10月以来，数据可统计的64只可转债基金（份额分开计算，下同）的平均净值增长率约为0.99%，远超同期混合债券型基金（一级）和混合债券型基金（二级）的0.54%和0.55%，以及债券型基金整体的0.32%。

若拉长时间至今年以来，这一平均收益的差距则更加突出。其中，可转债基金的平均净值增长率为12.54%，超过同期混合债券型基金（一级）和混合债券型基金（二级）8.51个百分点和5.95个百分点，更超出债券型基金整体平均收益率9.42个百分点。就单只基金来看，鹏华可转债、中银转债增强A、华夏可转债增强A等多只产品的年内收益率超过20%，最高达25.49%。

“优秀的可转债基金相对于单一可转债，具有一定的资产配置分散的优势，但可转债基金的表现也需要分辨当下市场环境的情况，例如投资管理的可转债相应正股的表现，还有基金公司的管理能力，产品过去的净值表现等因素，在理性环境下，可转债还是具备一定的投资优势的。”郭施亮如是说。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也提示投资者，可转债本身有一定的定价公式，并不能盲目跟风炒作。近期部分资金“兴风作浪”，也是想趁可转债交易比较活跃来吸引散户跟风，从而达到“割韭菜”的目的，普通投资者一定要小心谨慎，不要参与。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)