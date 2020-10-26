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友邦人寿“分改子”后收罚单 合规经营问题凸显

陈婷婷 周菡怡

2020年10月26日07:58  来源：北京商报
 

　　在各家人身险公司摩拳擦掌备战来年“开门红”之际，一张送往友邦人寿保险有限公司（以下简称“友邦人寿”）的罚单却激起一阵沸腾。10月25日，北京商报记者梳理发现，因唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动，友邦人寿北京分公司“吃下”罚单，而这也是友邦人寿“分改子”后收到的第一张罚单。业内人士直言，首张罚单暴露出该公司在代理人管理中的主体责任缺位。合规经营不应只是喊口号，而是要融入公司日常经营的方方面面。

　　“培训课件存疏漏”

　　北京银保监局10月23日发布的罚单显示，因存在唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动的问题，友邦人寿北京分公司被警告并处以1万元罚款。对此，友邦人寿相关负责人回应道，这张罚单的案由是在2019年，友邦人寿使用的“传世金生2018版”“传世经典乐享2017版”上市宣导培训课件存在编写疏漏。

　　“这一课件曾于2018-2019年期间在非常有限的范围内宣导使用，在接到北京银保监局反馈后，我公司在第一时间即停止使用该课件，并在修改更新后下发分支机构进行培训宣导。同时，公司对所有相关培训课件进行了全面自查，经查未发现有类似问题存在。”对于事件发生时友邦人寿的处理，上述负责人如是介绍。

　　但市场对该罚单关注度较高的另外一个原因是，在4个多月前，这家将保险代理人制度引入中国内地的公司“分改子”申请正式获批，友邦人寿成为我国首家外资独资寿险公司。而这张涉及到保险代理人管理的罚单，也是友邦人寿“分改子”后收到的第一张罚单。

　　此外，市场人士关心的罚单被公布的时间，恰处于诸多险企提前打响来年“开门红”的特殊时期。对于该张罚单将给该公司“开门红”带来何等影响，友邦人寿方面回复表示，根据上市公司业务敏感数据相关要求，公司业务策略的披露受限制，目前暂时无法披露相关业务内容。

　　被指公司主体责任缺位

　　友邦人寿这一罚单背后映射出的，是保险公司主体责任缺失等问题。今年5月，银保监会出台的《关于落实保险公司主体责任 加强保险销售人员管理的通知》明确，保险公司对销售人员管理负主体责任。同时，监管对保险公司忽视销售人员管理主体责任的，严格实行对机构与销售人员双罚、对管理人员上下双追责，并依法采取监管措施。

　　但即便是在监管部门三令五申下，类似友邦人寿“马失前蹄”的情况仍旧时有发生。例如9月18日，大家人寿通化中心支公司就因代理人微信转账手续外“小账”费用1600元，最终公司与主要负责人合计被罚0.8万元。

　　有业内人士直言，上述公司被罚暴露出险企主体责任缺失漏洞，同时，背后合规经营的风险隐患也不容忽视。不过，资深保险经纪人李玉也表示，要客观看待这类现象：“这次出现的问题，要就事论事。如果是材料本身有问题，那就是做材料的人和审核的岗位相关责任人有问题。我觉得是关键岗位的关键人员责任到位与否，以及风控意识、合规意识是否到位的问题。”

　　除此之外，也有专家表示，保险代理人管理“出状况”，与激烈竞争下的保费规模导向不无关系。“保险同业间的竞争越来越激烈，其他很多金融或类金融产品也多少存在营销上的诚信问题，对于这些问题，强有力的监督和处罚制度尚在形成之中，保险业这方面进展不算突出。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，获得保费收入是保险经营的基础，比起因失信营销而受到的经济处罚和声誉资本损失，明显是增加保费收入更重要。

　　主人翁意识并非“空话”

　　面对愈发收严的监管大趋势，险企应如何压实主体责任、筑牢合规经营围栏？对此，友邦人寿回复，为避免类似情况再次发生，将加强《友邦人寿产品推动及宣传资料管理办法》的宣导及落实，通过多部门独立审核的方式保证培训课件的内容合规，并定期对销售培训进行合规抽查，对销售宣传资料进行合规盘点，确保相关内容在审慎、专业的评估下合法合规。

　　友邦人寿并非唯一受主体责任缺失以及合规经营风险困扰的险企。对于保险公司提高主人翁意识，李玉表示，由于保险产品的特殊性和专业性，所以每一家公司都应该严格贯彻监管的要求，做到行业自律，坚守业务人员的从业准则，不触碰红线；但在实际业务当中，每家企业在落实这一要求方面必然会存在着差异。

　　“完全依靠事后的处罚，尚不能够从根本上来治未病。”李玉认为，要解决这个问题，首先这个市场还要继续大力发展：“出现这种情况，说明这个行业还不足够成熟；尤其是在法律合同契约方面出现的问题，从性质来讲，往往反映着一个行业还在发展的初级阶段。”其次，李玉表示，还需要信息的公开透明和主动披露，让业务合规经营，成为从业者、消费者和整个市场的共识。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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