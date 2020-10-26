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新基金发行“退烧”10月数量同比减超七成

孟凡霞 李海媛

2020年10月26日07:58  来源：北京商报
 
原标题：新基金发行“退烧”10月数量同比减超七成

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）不同于年内前几个月的火爆，如今，基金公司旗下新品发行逐步降温，新发数量也骤减。公开数据显示，截至10月24日，10月仅发行27只新基金（份额合并计算，下同），同比减少76.92%。虽然目前来看，10月仍有14只产品等待发行，但合计发行数量仍排名年内各个月份的末位。有业内人士分析，新基金发行数量锐减，除受10月公众假期影响外，与近期市场环境趋于平稳也不无关系，在今年的剩余时间里，市场环境都会相对冷静。

　　同花顺iFinD数据显示，截至10月24日，10月共发行了27只基金，较上月同期减少76.92%。目前，10月新基金发行规模为1274.28亿元。具体来看，本月混合型基金发行共16只；而债券型基金和股票型基金则分别发行5只、3只；QDII、混合型FOF和商品型基金则各发行1只。

　　相比之下，年内前几个月的新基金发行显得异常火爆。今年8月、9月新基金的发行数量分别为159只、160只，发行规模为4271.02亿元、3093.86亿元。其中，9月新基金的发行数量为全年最高。事实上，除1月、2月的发行数量为86只、64只外，自3月起，年内每月新基金的发行数量均破百。尽管10月目前仍有14只新基金等待发行，但合计发行数量仍排名年内末位。

　　从规模来看，年内发行规模最大的为7月，当月虽仅发行147只新基金，但合计募集规模却高达5389.4亿元。此外，1-5月的发行规模均在2000亿元以内，最少为4月，133只新基金仅募得1129.65亿元。而自6月起，新基金的发行规模均突破2000亿元，但在10月却又回落。截至10月24日，10月的发行规模仅为1274.28亿元。

　　虽然受“双节”影响，10月交易日相对此前有所减少，但新发基金数量骤降的趋势也同样不可否认。对此，独立评论员周正国表示，公募基金的发行数量以及金额和资本市场的繁荣度有顺周期特征，股市越繁荣，募集的数量和金额则越大。加上10月受假期影响，部分交易日暂停交易，同时股市表现平稳，新基金发行数量有所下降，属正常现象。

　　正如周正国所说，近期A股表现较此前相对平稳。同花顺iFinD数据显示，截至10月24日，10月以来，上证指数、深证成指和创业板指的涨幅分别为1.86%、1.71%和1.01%。而9月同期，三大板指均下跌，上证指数、深证成指和创业板指跌幅分别为5.08%、6.84%、7.05%。8月同期，上述三大板指涨跌幅则为2.28%、0.21%、-3.96%。

　　在股市表现平稳、新基金发行数量骤减的背景下，业内人士又是如何看待基金市场的发展前景的？盘古智库高级研究员江瀚认为，“整体来看，基金发行的市场环境仍相对较好。从消费者端来说，整个投资者群体已经开始认同基金这一理财方式。而从机构端来说，能够通过基金有效地进行市场拓展。从未来的角度来看，基金也将会逐渐成为中国人投资的一种主流方式。整体而言，基金仍有较好的市场发展前景”。

　　对于未来新基金发行的趋势，周正国预估，市场行情过了繁荣期，在今年的剩余时间里，市场环境都会相对冷静，新基金的发行数量也会有所减缓。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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