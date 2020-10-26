人民网>>财经

报告显示：银发族线上购物习惯逐渐稳定

孙奇茹

2020年10月26日08:02  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 孙奇茹）2020年重阳节之际，阿里巴巴发布《老年人数字生活报告》。报告显示，尽管银发族正加速拥抱数字生活，相当比例的老年人在生活中仍面临“数字鸿沟”，比如在网购中遇到困难时，50%的老年人会选择放弃。

　　《报告》显示，新冠肺炎疫情加速了社会的全面数字化，也影响了此前“数字经济聚光灯”之外的群体。疫情以来，60岁以上的老龄人口“触网”增速远超其他年龄组。具体来看，第三季度老年人手机淘宝月活跃度同比增速远超其他年龄组，高出整体29.7个百分点。老年群体消费金额三年复合增长率达到20.9%，疫情期间消费增速位列第二，仅次于“00后”，消费潜力不容小觑。

　　公开信息显示，2020年我国60岁以上人口占比预计达到总人口数的17.4%。我国老年消费市场前景可观，呈现出市场规模潜力大、老年消费产业供给不足、老年人消费需求多样化、老年人消费意愿明显四大特点。

　　与其他群体相比，老年人的消费支出主要用于孙辈、保健养生、医疗护理、休闲服务、饮食和居住空间品质改善方面。《报告》显示，食品是银发群体网购时的偏好品类，线上食品支出高于其他群体3.6个百分点。盒马数据显示，疫情过后，60岁以上用户线上订单增速最快，线上购买习惯逐渐稳定，人均月消费金额高于“90后”及“00后”。

　　越来越多的老年人从网络购物走向数字生活，老年人线上服务消费崛起。2019年，饿了么老年餐外卖订单量增长近十倍。通过饿了么的“万能小哥”等服务，通过移动互联网帮忙拿药、去医院取报告的老人跑腿订单日益增加。

　　吃得好也要玩得好。根据飞猪数据，2019年，“60后”银发族的旅游消费金额整体是“00后”的3倍。

　　网购遇到问题怎么办？数据显示，银发群体的求助场景主要集中在退款问题（42%）、商品相关问题（17%）、物流问题（16%）、支付问题（8%）、账号及操作问题（5%）。在退款问题场景中，老年人更多的问题集中在“操作问题”上，包括如何退货、钱款如何退回等问题。

　　遇到问题后，50%的老人对金额不大的资损场景选择放弃，主要认为“麻烦”和“不会操作”；30%的老人向身旁可靠亲友寻求帮助；20%对网购相对熟悉的老年人会先联系商家，协商结果依赖商家服务，对结果无预期。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved