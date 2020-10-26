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欧洲离主权数字货币有多远

沈忠浩

2020年10月26日08:04  来源：经济参考报
 
原标题：欧洲离主权数字货币有多远

　　“13世纪，马可·波罗在中国看到纸币颇为惊讶，其实当时纸币在中国已使用了几百年。当今数字化已渗透到人类生活的方方面面，人们应该不会像马可·波罗那样，对数字货币的想法感到惊讶。”欧洲央行负责数字货币事务的执行委员会委员法比奥·帕内塔近日在谈到数字欧元时说。10月以来，帕内塔多次公开强调引入数字欧元的必要性。

　　欧洲央行10月2日正式发布关于可能发行数字货币的综合报告，并于10月12日启动了针对数字欧元的公共咨询。欧洲央行之所以加紧筹备数字欧元，一方面因为欧盟正雄心勃勃地推进经济社会数字化转型，并将数字欧元作为重点战略进行了顶层设计，主权数字货币无疑将是今年年初公布的《欧洲数据战略》一个具体着力点。

　　另一方面，在多国央行加速布局数字货币的背景下，再加上来自脸谱Libra等非主权数字货币项目的竞争压力，欧洲央行的紧迫感与日俱增。

　　德国银行业协会主席汉斯·彼得斯指出，如果欧洲错过了央行数字货币创新的机遇，其货币主权可能落入私营企业或其他国家手中。“数字货币乃大势所趋，欧洲不能犹豫不决。”

　　可以说，数字欧元契合了欧盟数字化转型与提升欧元国际地位的双重需要，但目前仍处于征求意见和内部测试阶段。按照计划，欧洲央行理事会将在2021年年中决定是否启动一个成熟的数字欧元项目。

　　数字欧元应该是一种简单、无风险、可靠且整个欧元区都能接受的数字支付手段。在设计上，数字欧元必须易于理解、易于使用、易于转移。但实现上述目标并不容易。帕内塔说，引入数字欧元必须解决相关法律、技术和政策问题。其中，法律上需要确保数字欧元拥有法定货币地位，而技术上的挑战主要与信息技术和网络风险有关。

　　货币价值源于民众信任，民众对数字货币的接受度至关重要，而这恰是掣肘数字欧元发展的关键。欧洲社会高度重视数据隐私，相关法律越来越严。同时，新的数字化应用在欧洲的普及和迭代速度相较中美来说更慢。主权数字货币短期内要在欧元区19个国家得到广泛认可恐怕很难。

　　当前，面对疫情和经济复苏挑战，各成员国似乎对数字欧元意兴阑珊。尽管战略方向日渐明晰，但欧洲离启用主权数字货币仍较远，频繁的咨询、磋商和争论难以避免。

　　法兰克福金融与管理学院教授菲利普·桑德纳估计，未来欧洲央行将只印刷总货币供应量的一部分，另一部分以数字形式发行，“但这种情况预计最早得等到2026年。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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