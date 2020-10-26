地方经济"三季报"亮点纷呈 央地部署决战四季度稳增长

继中国经济“三季报”揭晓后，地方也陆续出炉三季度经济成绩单，各地经济在二季度企稳回升基础上呈现加快复苏态势。截至目前，已公布三季度经济运行数据的23个省份中，20个省份GDP数据累计同比增速反弹至正区间。与此同时，从中央到地方，紧锣密鼓召开经济形势分析会、省委常委会等，围绕冲刺四季度、决胜全年度，进行密集会商部署。

业内专家指出，按照推动高质量发展、构建新发展格局要求，宏观政策着力点预计继续放在促进国内大循环为主体上，地方更大力度扩投资、促消费等政策有望加快落地，在此基础上，开拓国际市场也将持续加码。伴随“三驾马车”全面发力，四季度经济增速大概率继续上升，全年经济回正底气更足。

地方经济“三季报”亮点纷呈

前三季度，山东省GDP同比增长1.9%，比上半年提高2.1个百分点；贵州省GDP同比增长3.2%，增速比上半年加快1.7个百分点；安徽省GDP回升到2.5%，快于全国1.8个百分点……近日，多省份经济“三季报”密集亮相。据记者初步统计，截至目前，已有23个省份公布三季度经济运行数据。其中，20个省份GDP累计同比增速返回正增长区间。

总体看，各地经济呈现加快复苏态势。在地方政府近日举行的新闻发布会上，相关负责人在介绍三季度经济走势时，频频强调“稳步回升”“强势反弹”“好于预期”等关键词。

比如，湖北省统计局总统计师叶福生介绍，湖北经济发展从一季度“按下暂停”到二季度“重启恢复”再到三季度“稳步恢复”，经济持续复苏向好，市场活力不断增强。山东省政府副秘书长、省政府新闻发言人于成河表示，山东省GDP呈现“一季度冷、二季度暖、三季度进”的强势反弹态势。“前三季度全省经济运行向常态化方向发展，总体呈现全面恢复、稳步回升、逐渐向好的特点，好于上半年、好于全国平均水平、好于预期。”

“国内经济内生动能持续增强，经济修复进程正在加快。”厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，需求方面，三季度消费支出成为地方经济增长的一大动力；投资方面，制造业投资成为全社会固定投资持续走强的主要动力。他指出，国内疫情得到有效遏制，三季度住宿和餐饮业强劲复苏，其他服务业、信息服务业、房地产业、交运仓储和邮政业等实现稳步回升。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，各地都在做好疫情防控的前提下努力恢复经济，并纷纷在扩大内需这一战略基点上做文章，包括引导消费回补和潜力释放。在他看来，地方经济“三季报”亮点纷呈，其中，转型较快的省份加快数字化赋能发展进程，全面提升新形势下经济发展的质量和效益，而且对发挥投资的积极作用各有侧重。

央地全力攻坚冲刺四季度

值得注意的是，在经济“三季报”密集披露前后，从中央到地方，围绕冲刺四季度、决胜全年度，进行密集会商部署。

10月12日召开的经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会强调，巩固经济稳定恢复增长态势。会议要求按照推动高质量发展、构建新发展格局的要求，在抓好常态化疫情防控中，持续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依靠改革开放破解发展难题，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全年经济正增长，确保完成今年主要目标任务。

10月14日，国家发展改革委运行局召开前三季度重点行业经济运行态势分析视频会。10月21日，工业和信息化部召开全国信息通信监管工作电视电话会议，要求坚决完成今年各项任务，确保“十三五”规划圆满收官；同时围绕网络强国、制造强国建设目标，认真思考下一阶段有关重点问题，努力实现新作为，开创新局面。

地方也纷纷谋划部署全力攻坚冲刺四季度，确保完成全年目标任务。比如，10月22日，云南省召开全省前三季度经济形势研判会，分析经济运行中面临的突出问题，研究部署做好第四季度经济工作。10月23日召开的河北省经济工作暨安全稳定工作推进会议要求，全力以赴做好四季度工作，奋力夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利，确保全面完成全年目标任务。

从各地决战四季度工作重点看，扩大有效投资、促进消费扩容提质，充分释放经济发展潜力仍是重头戏。

其中，四川省要求，全力扩大项目投资，强力促进工业回升，加力提振市场消费需求，大力推动外资外贸稳定提质，以有力举措决战决胜四季度。

广东省提出，加大力度支持实体经济发展、全力以赴稳定工业增长，抓紧抓实重点项目建设、充分发挥好投资的关键作用，完善促消费政策措施、多渠道挖掘市场消费增长潜力，大力开拓国际市场、狠抓重大外资项目建设。

四季度经济增速料上台阶

专家指出，当前全国上下紧紧围绕“十三五”规划和年度目标任务，全力冲刺攻坚四季度，确保打好收官战。随着宏观政策利好加快释放以及“三驾马车”全面发力，四季度经济增速料上台阶，完成全年经济社会发展目标具备更足底气。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮日前表示，第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。下一步，将加强今年四季度和明年初各项工作的统筹衔接，做好重要政策跨年度统筹安排，我们有基础、有条件、有信心完成今年全年经济社会发展目标。

“四季度稳经济的关键发力点在于如何发挥投资的关键作用，特别是用好已下达或正在下达的预算内资金、地方专项债和抗疫国债。只要把新增投资用好用足，在扩大有效投资上下功夫，同时带动消费快速回升，就能为巩固经济企稳向上势头提供强大动力。”刘向东表示。

林致远认为，下一步宏观政策着力点预计重点放在促进国内大循环上，特别是在扩大内需上。货币政策将保持当前力度，广义财政支出继续发力，结构上有保有压，卫生健康、社会保障支出料将超额完成预算，教育、交通运输、农林水等支出也将加紧完成预算。

“随着更多利好政策加快落地见效，全年经济形势有望实现V型复苏，四季度经济增速有望再上台阶，全年增速有望达到2%以上的正增长。”刘向东判断。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)