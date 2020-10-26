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外汇市场供求基本平衡 外汇局将继续促资本市场开放

记者 张莫 北京报道

2020年10月26日08:05  来源：经济参考报
 

　　根据国家外汇管理局10月25日发布的数据，前三季度，按美元计价，银行结汇14663亿美元，售汇13901亿美元，结售汇顺差762亿美元。其中，上半年结售汇顺差786亿美元，三季度小幅逆差24亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，前三季度我国外汇市场供求保持基本平衡。

　　王春英在23日举行的国新办发布会上表示，在国内基本面支撑下，中国国际收支运行的平衡性好于预期，人民币汇率的稳健性好于预期，外汇市场交易的理性程度好于预期，跨境双向的投资活跃度好于预期。从下半年来看，外汇市场稳定发展的态势更加稳固，主要指标的运行情况呈现稳中向好态势。她表示，展望未来，在国内经济、政策、市场等因素支撑下，中国外汇市场有条件延续平稳发展态势。

　　今年以来，外汇局出台多项举措促进资本市场双向开放。在便利境外投资者参与国内资本市场方面，外汇局持续推进了股票、债券以及外汇市场对外开放，完善市场化交投机制。与此同时，在便利境内投资者方面，为更好满足境内投资者全球资产配置需求，近期外汇局启动了新一轮QDII额度发放，共计30多亿美元，涉及基金公司、证券公司、信托公司、理财子公司等18家机构。

　　谈及未来的政策安排，王春英表示，外汇局将继续围绕深化改革、扩大开放、服务实体来稳步推进资本市场开放。“我们也将会同有关部门共同研究推进资本市场开放政策和渠道整合，把现行管道式的、分市场的、区域性的开放模式逐步转向统一的制度规则性开放，提高跨境投融资交易的便利。”王春英说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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