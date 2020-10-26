社保险资和QFII调仓路径显现 "抱团"科技股 加仓"顺周期"

上市公司三季报披露进入尾声。据东方财富Choice统计，截至10月25日，沪深两市共有超过600家上市公司正式披露三季报，而以社保基金、险资和QFII为代表的长线资金机构持仓动向也浮出水面。数据显示，上述三大机构共现身199家公司流通股股东，合计持仓超2500亿元。从行业来看，各行业绩优个股仍是机构“抱团”的目标。此外，部分科技、周期股也获大幅增持。

业绩良好个股被加仓

增持方面，根据目前披露数据，社保基金对22只个股进行加仓操作，长城汽车（601633.SH）本期社保基金增持数量居首，达3900.08万股。珠江啤酒（002461.SZ）等8只个股则获得险资加仓，其中天安人寿共加仓珠江啤酒1756万股，居于变动榜首。QFII共增持4只个股，其中拓普集团（601689.SH）获科威特政府投资局增持253.36万股，为QFII增持股数之最。

新进方面，截至今年三季度末，社保基金新进持有41只个股，紫金矿业（601899.SH）等个股本期社保基金新进数量超过1000万股。险资新进38只个股，其中分众传媒（002027.SZ）以1.15亿股的巨额新进数量居于榜首。QFII则新“牵手”32股，建仓市值最高的为东方财富（300059.SZ），获得阿布扎比投资局新进4895.31万股，市值超过11亿元。

良好的业绩或成机构持仓的重要动力。在上述公司中，华海药业三季报显示，公司1至9月营收、净利同比分别增长21.41%和64.23%。紫金矿业1至9月实现归母净利润和营收创公司成立以来历史同期最高水平，45.72亿元的归母净利润超去年全年。东方财富前三季度实现营收、净利同比增长92%和143.66%，第三季度更是实现净利润15.89亿元，同比增长203.47%。

部分医药股遭机构减持

从行业来看，多只科技股、周期股获得社保组合、QFII等机构的“抱团”青睐。

生益科技（600183.SH）同时获得三类机构持仓。其中，中国人寿小幅加仓66.7万股，总持仓额达2.81亿元；社保104组合则对其进行了减持，目前持仓2.47亿元；比尔及梅琳达·盖茨基金会加仓26.6万股，总持仓额3.79亿元。三花智控（002050.SZ）除了被社保111组合和社保403组合持有外，其流通股股东中还出现了QFII阿布扎比投资局的身影。不过，社保111组合在三季度对其进行减持，社保403组合和QFII阿布扎比投资局则为三季度新进。

周期股方面，洛阳钼业（603993.SH）获阿布扎比投资局新建仓7126.29万股，持仓市值为2.65亿元。这也是继2016年上半年买入洛阳钼业之后（随后逐步减仓），阿布扎比投资局再度买入该股。该个股同时也被社保108组合持有，目前持仓市值7.44亿元。不过，社保108组合本期对该股进行了减仓。

值得注意的是，也有部分医药股遭到机构减持。

山东药玻（600529.SH）被高盛集团巨量减持797.54万股，为当前被QFII减持数量最多的个股。此外，三诺生物（300298.SZ）被瑞士联合银行集团大举“抛售”逾700万股。被称为“创新药第一股”的恒瑞医药（600276.SH）也遭奥本海默基金减持458.93万股，减持市值5.80亿元。不过就在近期，恒瑞医药因三季报业绩改善获不少国内机构的看好，光大证券、华鑫证券均对该股做出“增持”评级。

部分机构认为，随着经济逐步复苏，科技的预期底有望提前出现，而周期股也有望获得超额收益。国泰君安表示，市场向上的支撑在于盈利修复的预期，此轮科技行情具备“盈利修复”的特征。预计2020年之后，科技板块盈利增速将会重归“内生性增长”。融通基金副总经理、融通行业景气基金经理邹曦指出，上市公司盈利增长数据和行业经营状况将提供清晰的投资主线。相比较而言，在PPI温和回升的背景下，周期板块或将获得更好的超额收益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)