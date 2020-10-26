商务部初裁自三地进口三元乙丙橡胶存在倾销

本报讯 10月23日，商务部发布2020年第48号公告，公布对原产于美国、韩国和欧盟的进口三元乙丙橡胶反倾销调查的初步裁定，裁定产自上述国家（地区）的进口三元乙丙橡胶存在倾销，国内产业受到了实质损害，且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定自10月28日起对产自上述国家（地区）的进口三元乙丙橡胶征收保证金。保证金比率为12.5%~222.0%。（步 欣）

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