中国建造巴基斯坦首条地铁正式开通

据新华社报道，10月25日，由中国企业承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，在中国北京和巴基斯坦旁遮普省首府拉合尔市以视频连线方式举行运营开通仪式。随着巴基斯坦全国首列地铁鸣笛发车，标志着该国正式驶入地铁时代。

据悉，橙线地铁项目位于巴基斯坦第二大城市拉合尔市，全长27公里，设有26个站点，于2015年4月20日正式签约，是“一带一路”倡议下中巴经济走廊首个签约实施的大型轨道交通项目，由中国国家铁路集团有限公司和中国兵器工业集团中国北方工业有限公司联合承建，中国铁路国际有限公司和北方国际合作股份有限公司具体实施，中国进出口银行提供融资支持。

项目建设的5年时间里，中巴两国工作团队按照“高标准推进中巴经济走廊建设，建设好、运营好现有交通基础设施，把走廊打造成高质量共建‘一带一路’的示范工程”要求，克服施工工期紧张、基础设施薄弱、环境安全风险等一系列困难和挑战，2020年10月实现项目竣工移交，高质量完成“中巴经济走廊”重点项目建设任务。2020年2月，北方国际合作股份有限公司携手广州地铁集团、巴基斯坦DW公司组成联营体，与巴方成功签署为期8年的橙线运营维护项目合同。

北方国际总经理原军介绍说，拉合尔橙线地铁全部采用中国标准、中国技术和中国装备，首次实现我国城市地铁从设计、制造、建设到运营维护的全产业链完整输出，在建设期间为当地创造了7000多个工作岗位，运营维护阶段还将创造近2000个就业机会。在短短半年时间内全面完成了人员招聘、操作培训、试车检验和安全保障等前期筹备工作，为橙线地铁的正式开通运营做好充分准备。

橙线地铁作为中巴经济走廊标杆项目，率先开启了巴基斯坦的地铁时代，将使该国拥有南亚最先进的城市轨道交通运营体系，打通贯穿拉合尔城市全域的经济大动脉，为1200多万民众提供先进、高效、安全的交通服务，助力提升当地经济社会发展水平，进一步推动中巴经济走廊行稳致远，成为中巴两国友谊的新见证。（许维娜）

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