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首届快手网红文旅大会在洛阳闭幕

2020年10月26日14:40  来源：人民网-财经频道
 

10月24日晚，由快手与洛阳市联合举办的“豫见快手·点赞洛阳”快手网红音乐会在隋唐洛阳城应天门北广场圆满落幕。

据了解，本场音乐会也是今年启动的“豫见快手 嗨在洛阳”快手网红文旅大会闭幕式，洛阳市文化广电和旅游局官方快手账号“洛阳旅游”进行了全程直播。在现场，黑豹乐队与赵方婧、鱼大仙儿等多位网红音乐人轮番登台献唱，在长达3个小时的演出中，现场气氛沸腾；直播间同样人气火爆，共吸引了1217万人次在线观看，点赞量近950万。

据悉，自快手网红文旅大会在洛阳启动以来，快手在端内上线了#快拍洛阳#等一系列短视频创作活动以及多场主题直播，在快手短视频+直播的助力下，洛阳文旅市场焕发出新生机。

作为“豫见快手 嗨在洛阳”快手网红文旅大会的压轴项目。快手方面表示，本次音乐会不仅为洛阳市民与快手用户带来了一场精彩的视听盛宴，也是快手持续助力洛阳文旅发展、提升洛阳城市形象的有力举措。

今年4月，快手发布“创作者扶持计划”，在洛阳招募超过1400个快手账号，并开展了5场线上专场培训课程，孵化出678个活跃账号，共发布近1.5万条作品，总计播放量超3.43亿。其中“洛阳布鲁斯”“观华夏”等账号，通过该计划粉丝量迅速从零增长至十余万，作品总播放量过千万，成为成熟、优质的本地内容生产账号。

快手在端内上线了#快拍洛阳#等一系列活动引导用户创作短视频，还陆续邀请上百位优质大V深入洛阳城内进行线下打卡，对洛阳城内的各个文化景点进行挖掘采风，向全网用户进行种草营销。

此外，快手也举办了多场专题直播。仅5月到8月，四场“县长直播带货”活动累计共成交订单超35万单，成交金额达448万元。9月进行的11场局长面对面系列直播，向全网推介洛阳文旅资源，获得1145.6万人次观看量。一系列活动开展以来，洛阳相关话题短视频网络播放量超30亿，引发全国70余家媒体报道468频次。

过去半年来，洛阳文旅市场逐渐复苏，实现正增长。各景区通过打造各类异彩纷呈的文旅活动“花式出招”吸引游客，不仅擦亮了“东方博物馆之都”名片，还促使“古都夜八点”和“古都新生活”的文旅消费品牌不断升级。今年国庆期间，洛阳接待了700多万游客，同比增长2.16%，旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%。

快手方面表示，快手平台依托“短视频+直播”等模式优势，与洛阳当地政府部门进行深入合作，将洛阳的传播声量推广至全国，迅速扩大了洛阳的对外知名度和影响力，在城市宣发、旅游推广等多维度赋能洛阳城镇发展，助力当地文旅产业全面升级。（牛广文

(责编：许维娜、夏晓伦)
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