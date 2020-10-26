常州天宁吾悦广场推动数字化转型 激活商业活力

数据显示，2020上半年常州GDP总量达3471.01亿元，首次挺进全国前二十五强，在新一线城市研究所发布的《2020城市商业魅力排行榜》中，常州与厦门、昆明等城市并驾齐驱，共同位居二线城市之列，有力彰显了常州的经济实力和商业繁荣度。

业内人士表示，商业综合体作为融合多种消费需求的载体，对带动消费、活跃城市氛围具有立竿见影的效果，常州目前大大小小的购物中心有50多家，是常州城市繁荣和充满活力的有力佐证。

从常州起家的新城控股，在商业地产领域深耕12年，在常州打造了四座吾悦广场，其中去年开业的天宁吾悦广场是吾悦体系在常州唯一的A类旗舰商业。新城方面表示，虽然开业不久就遭遇疫情冲击，但凭借吾悦品牌的号召力和新城商业扎实的运营力，天宁吾悦广场依然表现强劲，展现不俗实力。

新城控股董事长王晓松此前表示，疫情让行业看到数字化转型的必要性，新城商业正在加快数字化经营和智慧化运营。作为新城旗下第一家开业的“智慧商场”，天宁吾悦广场的范本意义愈发凸显。

首店经济培育新消费增长点

据了解，天宁吾悦广场坐落于常州天宁经济开发区核心位置，包含购物中心、主题商业街和高端住宅等多种业态，其中购物中心面积12万平方米。

“我们是2019年10月18日开业的，疫情对市场的影响一视同仁，考验的是商场自身的运营能力。”天宁吾悦广场总经理史维贤表示。

疫情期间，天宁吾悦积极创新。年初疫情爆发后，天宁吾悦商管团队迅速联合场内商户建立线上商城，涵盖餐饮外卖、服饰珠宝、儿童零售等多种业态的品牌商家，共建立127个品牌秒杀群，包含37000人，闭店不打烊。此外，永辉超市每天接收上百订单，人手不足时，在岗的天宁吾悦商管同事都会充当配货员，与商户共抗疫情、共同努力。

新型消费潮流引导下，传统商业布局逐渐被打破，“首店经济”、“体验经济”等成为消费热点，吾悦广场紧跟消费潮流，引进各类品牌首店，不仅通过首店的聚集带动引领新的消费增长点，还可助力城市消费结构的升级。

于2012年开业的常州武进吾悦和常州吾悦国际广场长期良好运营形成的品牌影响力，以及带动作用，也为天宁吾悦的招商运营提供了有力支持。据了解，天宁吾悦广场引进了300+品牌，其中58家为首进常州品牌，另有19家主次力店、38家独具特色的品牌，为顾客创造更多消费选择的同时，也刷新了常州的商业格局。

统计数据显示，从开业到2019年底，两个多月天宁吾悦广场即实现租金收入2900多万元。2020年1-9月，虽然受到疫情影响，但凭借精细化的运营管理，天宁吾悦广场租金和管理费收入超过了8300万元。“天宁吾悦广场周边分布着13个成熟的小区，有非常可观的消费潜力待挖掘。”史维贤说道。

打造独特购物体验 填补区域商业空白

作为常州城市发展新的核心区域，天宁区抢抓新一轮城市发展机遇，开启区域发展的崭新征途。天宁吾悦广场的开业，有效填补了天宁区商业综合体空白，也在常州城东塑造了全新的商业氛围。

据悉，开业当天，天宁吾悦广场100%满铺开业，销售额达2800万元、客流量超过27万人次。

天宁吾悦广场是新城商业进化到4.0时代的实践成果之一，在悦生活、悦空间、悦人文、悦生态、悦智慧等多个维度不断尝试与创新，“建筑外立面、业态设置、信息化、智能化的水平都得到了很大的提升”。

在4.0商业模式中，对吾悦广场的设计打造，更关注当地的地域人文特色，致力于用商业空间演绎当地的特色文化与生活场景。天宁吾悦广场以“常州基因”为底色，在构建国际范建筑形态的同时，将常州地域文化“非遗文化乱针锈”、中华特色锦鲤文化“双鱼穹顶”、江南风情水文化“官帽河”等融入到设计当中；同时，还打造了室内街“观茂里”和室外街“吾·跃龙门”两大极具江南特色的主题街区，创造充满人文情怀的独特购物体验。

史维贤表示，天宁区商业水平正在提档升级的过程中，吾悦广场作为区域内的第一家购物中心，就是希望通过自身良好的经营能力，去带动区域服务功能的升级发展，并在此过程中实现商场自身价值的提升。

智慧运营构建全新商业生态

“吾悦在常州的基础比较好，具有招商、运营的优势。”据史维贤介绍，天宁吾悦广场的商业运营团队在2018年项目立项时就开始搭建，团队骨干成员在拿地之后就陆续到位，“商业管理团队从项目一开始就介入进来，参与建设过程中的规划，和商业开发团队沟通、融合比较多，招商、运营团队将业态、品牌的建议给到商开，方便商开团队做项目调整，通过工作前置，实现吾悦招商和运营的高效能。”

在业态选择上，天宁吾悦广场进行了大胆创新，引进更多体验性业态，如马术、击剑等，使购物中心主题更加丰富、饱满。在天宁吾悦广场的超级品牌矩阵中，涉及超市、休闲娱乐、健身、家电、服饰、宠物、儿童、体验等多重业态的19家主力店，将这里打造成常州东部的商业新地标。

值得一提的是，建立在过往吾悦广场智慧技术探索和应用基础上，天宁吾悦广场还是新城商业的第一座“智慧商场”，具有里程碑意义。商场内创建了360°环绕视听、刷脸申请会员、停车位导航系统以及智能定位导航等智慧维度，通过大数据平台实现线上线下商业互相渗透、全面贯通，在提升购物中心运营水平的同时，赋予消费者更好的购物体验。

例如天宁吾悦广场的智能卫生间系统，每个卫生间外都设置了智能引导屏，直接显示该卫生间厕位的空闲状态、空气质量等信息，便捷之余更体现了新城商业“以人为本”的用心与贴心。此外，线上线下信息也实现完全打通，在公众号或小程序上可查询所有卫生间的实时状态，并同样提供“一键导航”功能。

再比如可圈可点的动态导航系统，天宁吾悦广场部署了高精度室内定位系统，通过广场公众号或小程序，可轻松查找目标店铺、各类公共设施、出入口位置，并为顾客规划出最优路线，将顾客精准导航至目的地；还有智慧停车系统，为了减少离场排队，设有1400个停车位的天宁吾悦广场推行了“无感停车”，用户只需扫码绑定车牌，即可实现线上自动缴费，同时，为了解决顾客“找车难”的痛点，商场还提供“智能寻车”服务，在手机端输入车牌号即可轻松找到爱车。

在大数据、人工智能等新一代信息技术不断普及的当下，以天宁吾悦为代表的所有吾悦广场正依托科技力量，为商业赋能，创造智能化商业消费体验。

王晓松表示，新城在原有数字化建设的基础上，正在完善自身的智能化运行管理，提高购物中心的运营效率，并致力于线上线下融合，强化C端消费体验的相关技术应用，为消费者提供更加便捷的消费方式和客户服务。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)