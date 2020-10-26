发改委：四方面措施保证民营企业改革发展政策落地

人民网北京10月26日电（许维娜）近期，经国务院常务会议审议通过，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行等六部门正式印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》（以下简称《实施意见》）。26日，国务院召开政策例行吹风会，国家发改委副秘书长赵辰昕对《实施意见》予以解读。

赵辰昕表示，此次发布的《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，聚焦推动民营企业加快改革发展和转型升级，也是贯彻落实党中央、国务院决策部署的系列文件之一。此外，国家发展改革委还通过进一步放宽有关领域市场准入、开展招投标领域专项整治、全面完善信用制度、降低企业用能成本、加大企业创新和转型升级支持等方面的工作，努力为民营企业平等参与市场竞争、加快改革发展创造条件。

他指出，在各有关方面的共同努力下，制约民营企业发展的突出问题正在逐步得到解决或改善，民营经济为今年我国经济增速由负转正做出了重要贡献。当然，面对经济高质量发展和构建新发展格局的新要求，民营企业改革发展和转型升级仍面临着一些新问题和新挑战，我们将坚持问题导向，深入调查研究，根据需要持续完善政策组合，进一步激发民营企业活力和创造力。

那么，此次发布的《实施意见》制定起草过程中有怎样的考虑？有什么务实的新举措？在保障文件各项政策的执行和落实方面有哪些具体举措？

制定出台《实施意见》主要有四方面考虑

一是坚持问题导向。出台文件重在解决问题，我们广泛开展了专题调研，听取各方面的意见和建议，准确把握不同规模、不同行业民营企业改革发展和转型升级面临的问题，在逐项梳理这些问题之后，形成了问题清单，我们又对应提出了一些政策清单。在这个基础之上，针对突出的问题，分类提出有针对性的具体举措。概括起来也就是我们要直面问题，想方设法帮助民营企业解决问题。

二是坚持长短结合。我们既要考虑应对今年疫情带来的短期冲击，解决民营企业当前生产经营面临的突出困难，更重要的还要着眼长远，我们着眼在稳定制造业民营企业投资、巩固提升产业链水平、挖掘拓展需求潜力这些方面，提出一些提升民营企业发展信心、激发民营企业投资活力、巩固提升产业链水平等长期性的政策。简单地说，就是我们既要解决当前的困难和问题，同时要着眼长远，不断完善政策。

三是营造公平环境。在要素保障、技术创新、市场准入、投融资等方面，我们努力破除政策执行当中可能存在的隐性壁垒，补齐民营企业在政策待遇和政策执行当中存在的短板，着力营造公平竞争的政策环境和市场环境，确保把党中央、国务院关于支持民营企业改革发展的有关指示精神和重要工作要求落到实处。

四是力求务实管用。《实施意见》力求提出直接可操作的具体政策举措，尽可能不提原则性要求和一般性方向，对自己不断强调这个要求，就是力争每一条政策措施都可落实、能落实、能见到实效。

聚焦信心、公平、创新 提出不少务实举措

赵辰昕表示，支持民营企业改革发展和转型升级，信心是关键，公平是基础，创新是核心，因此这次聚焦了信心、公平、创新，提出了不少务实的新举措。

关于增强信心、稳定预期。一方面，继续实施各项支持政策，落实常态化疫情防控和复工复产各项政策，巩固今年前期的政策成效。比如在市场准入方面，加快了电网企业剥离装备制造等竞争性业务，进一步放开设计施工市场。还大力推动油气基础设施公平开放，切实为民营企业提供更好的发展环境和发展机遇。

另一方面，强化政策的落地见效，鼓励各地建立统一的民营企业政策信息服务平台，各个地方都要建立统一的政策信息服务平台，建立民营企业转型升级问题清单制度，每个地方对当地民营企业改革发展当中存在的困难和问题要心中有数，怎么样有针对性的帮助解决。通过这种方式，畅通企业提出意见诉求的直接渠道，以此来帮助企业解决困难和问题。这是关于增强信心和稳定预期。

关于公平竞争、要素保障。在融资方面，国家发展改革委提出要进一步加大对民营企业信贷支持力度，当然过去也一直在提，但这次有更明确的要求。引导商业银行增加制造业民营企业信贷投放，要大幅增加制造业中长期贷款，而且提出要加大“信易贷”模式的推广力度，依托全国中小企业融资综合信用服务平台，支持开展信用融资。希望信用融资的规模越来越大。在用地方面，文件提出要创新产业用地供给方式，允许中小民营企业联合参与工业用地招拍挂，这是一个非常具体明确的要求。根据实际情况，还要放宽部分工业用地的容积率限制；在人才保障方面，提出要畅通民营企业技术人才的职称评审通道，实施职业技能提升行动，增加民营企业中享受政府特殊津贴人员的比重；在资质方面，提出优化缩减资质类别，建筑企业资质类别和等级压减三分之一以上，这个非常具体，针对性很强；对新能源汽车、商用车等行业新增的产能，要求在符合市场准入要求的条件下，公平给予资质、认证认可，不得额外设置前置条件。这都是非常实的一些举措；在要素流动方面，我们明确提出，除法律法规明确规定的以外，不得要求企业必须在某地登记注册，不得为企业在不同区域间的自由迁移设置障碍。这也是非常明确的，也是针对性非常强的一些要求。

关于支持创新、扩大投资。包括强化对民营企业科技创新支撑，国家发展改革委要求推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器进一步向民营企业开放，加快对民营企业的国家企业技术中心认定，实施企业“上云用数赋智”行动和中小企业数字化赋能专项行动，培育一批民营企业产业技术创新示范联盟。还要求引导扩大转型升级投资，鼓励产业引导基金加大支持力度，支持传统产业改造升级，支持民营企业平等参与项目投资。在巩固提升产业链水平方面，提出依托产业园区促进产业集群的发展，提高产业链上下游协同协作水平。在深入挖掘市场需求潜力方面，也提出一些很具体的，包括适时修订国家首台（套）重大技术装备推广应用指导目录，优化首台（套）保险覆盖的范围，加大对小型关键装备和核心零部件支持力度，支持自主研发产品市场迭代应用，通过示范试验工程，提升国家装备应用水平。

四方面措施保证《方案》落实

赵辰昕指出，《实施意见》最后一个部分专门强调如何落实，国家发展改革委提出要统筹推进政策的落实。下一步，国家发展改革委将会同有关部门按照职责分工，下大力气把落实工作抓紧抓实。真正要推动落实，有几方面的工作要做好：

一是围绕优化环境抓好落实。《实施意见》紧抓优化环境、保障公平竞争，我们通过改革完善市场准入、政府采购、支持市场应用，在资金、技术、土地、人才、要素、资质等方面为民营企业的发展提供充足要素支撑，破除所有制歧视和隐性壁垒，刚才我已经做了相关介绍。清理和废除与企业性质挂钩的不合理规定，切实保障民营企业平等参与市场竞争、平等获取生产要素、平等保护产权，通过这种环境来增强民营企业发展的信心。刚才工信部的同志、工商联的同志也都讲了相关观点。

二是围绕强化服务抓好落实。《实施意见》特别关注涉企政策服务机制的完善，针对涉企政策企业参与渠道不畅、政策缺乏统一的发布渠道、政策知晓运用不及时不全面等一些民营企业反映比较集中的问题，我们将进一步建立健全企业家参与涉企政策制定的机制，引导地方建立统一的民营企业政策信息服务平台。我在前面回答问题时已经强调了，通过统一的政策信息服务平台，为企业提供顺畅的意见诉求表达直通渠道，及时协调解决企业反映的问题，更好为民营企业做好服务。不管是大企业、中等企业、小企业，我们一视同仁，共同做好服务。

三是要围绕凝聚合力抓好落实。《实施意见》由国家发展改革委和相关部门，一共是六个部门共同发布的。这么多部门联合印发，目的就是汇聚各部门合力。下一步，我委将会同这些部门以及其他一些相关部门来共同完善工作机制，加强政策指导、工作协调和督促落实，及时梳理总结各地的经验和成效，研究解决落实当中遇到的问题。

四是围绕试点示范抓好落实。支持民营企业改革发展和转型升级，我们认为要体现分层次、分类别、差异化的特点，《实施意见》提出开展民营企业转型升级综合改革试点，大家可能已经注意到了，我们提到了综合改革试点，我们会支持试点的地方探索解决民营企业转型升级面临突出问题的有效路径和方式。通过试点，哪些地方探索出好的路径和方式，我们会及时发现、总结和推广，我们会抓住现场经验交流、典型案例推广、关键问题解决这样一些有效的办法来推动各项政策落地见效。

(责编：许维娜、夏晓伦)