友邦人寿推出“卓越主管培育系统” 孵化未来“保险企业家”

随着我国保险市场的发展，保险营销员基数剧增，但从业人员素质参差不齐、大进大出等问题突出。与此同时，市场对营销员的综合素质也提出更高要求。险企如何赋能营销员、培育人才的全面发展，成为实现健康长远发展的关键所在。

近日，友邦人寿保险有限公司（简称“友邦人寿”）宣布推出“卓越主管培育系统”，进一步明确营销员主管的晋级路径，并搭建配套的培训体系，引导和支持卓越人才的全面成长。友邦人寿上个月正式成立，如今再度发力渠道建设，将继续巩固其营销员渠道的核心优势。

不久前，友邦启动面向销售精英的“铂金人才计划”，推进卓越渠道优质增员。此次，针对管理人才，友邦人寿推出“卓越主管培育系统”，在培养卓越营销员的基础上，进一步培育卓越主管，并为孵化未来“保险企业家”储备优质人才，实现营销员渠道的长期健康发展。

“我们始终相信保险服务的核心是人，因此高度重视人才发展和营销员渠道投入。”友邦人寿首席业务执行官张炜表示，“卓越主管培育系统”是友邦人寿成立以来在渠道上的一项重要举措，我们希望引导和支持卓越营销员在为客户提供专业、有温度的服务的同时，也能实现自身的全面发展，成为未来的“保险企业家”’进而打造一支高质量、精英化的人才团队，为友邦人寿的长远发展提供不竭动力。

张炜表示，该系统通过更加完善的主管晋升机制、系统化的培育课程和奖励体系、以及持续性的专属精英支持计划，为营销员规划更加清晰的职业发展目标和方向，帮助营销员在增强专业服务能力的同时，也提升自身的领导能力和管理能力，实现个人的全面成长，使他们不仅成为客户的健康及财富管理伙伴，也成为全能型保险人才，迎接更加广阔的发展机遇。

此外。通过支持和培育更多管理人才向主管和更高级别晋升，“卓越主管培育系统”将进一步扩大营销员团队规模，增强渠道综合实力。此外，友邦还将同步升级综合业务管理数字化平台Master Planner，协助主管更高效地管理业务绩效、人员招募以及团队经营，利用创新科技赋能渠道建设，进一步落实营销员团队经营管理系统化，提高渠道运转效率。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)