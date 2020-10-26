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“人民优选直播大赛”选手风采系列报道之三

“村官”何超：行走在泥土间，想把农特产品推广出去

2020年10月26日09:43  来源：人民网-财经频道
 

图为“人民优选直播大赛”参赛选手何超。（受访者供图）

“我身边的不少朋友做过直播带货，效果还不错，我也想试一下。”何超是贵州遵义余庆县红旗村的村委书记，抱着让红旗村优质水稻“走出去”的想法，他报名参加了“人民优选直播大赛”。

大学毕业后，95后的何超选择回到家乡，成为了一名村干部。“从小就在山里面长大，大学在外见过了山外的精彩，总觉得该回来为家乡做点什么，贡献一份力量。”

这个想法被他落实到了实际当中。在今年年初的疫情期间，“抢抓春耕，把耽搁的时间找回来”是村里的重点工作。但村里有很多老人没办法自己翻犁土地，何超便联系了旋耕机，和其他基层干部们一起下地。

“作为基层干部，我们是行走在泥土间的人，了解本地的产品和人文风貌。”何超说：“直播带货是一种新的营销模式，顺应了网络化、数据化、智能化的趋势，可以更直观了解产品，还有互动性，受到了消费者的欢迎。”

对何超而言，直播带货最难的是突出产品的卖点，以增强对消费者的吸引力。这也是他希望在“人民优选直播大赛”中能学习的。

谈及对家乡未来发展的期盼，他说：“希望环境越来越好，交通越来越方便，能够把产业做起来，在乡村振兴中展现新面貌，让越来越多的人了解这里。”

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 熊隽晗）

(责编：杨曦、乔雪峰)
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