大学“校媒”陈梦婷：直播助农展现青年力量

图为“人民优选直播大赛”参赛选手陈梦婷在进行校园直播。（受访者供图）

“作为青年，当听到助农、青年、直播这三个时代关键词时，会有一种特殊的新鲜感，那些略显遥远的词语在直播大赛中融合在了一起，对于大学生来说，也是一次全新的体验。”“人民优选直播大赛”参赛选手陈梦婷说。

陈梦婷是华东理工大学的一名大学生。她认为，青年大学生参与到直播扶贫助农中来，能够吸引更多人的关注，也更能够体现青年力量。

陈梦婷还是华东理工大学官方校媒“小花梨”的一员，曾多次以直播的方式服务同学。在疫情期间，不能返校的同学们对学校的情况充满好奇。陈梦婷就作为直播主播，通过镜头带大家“云入校”。

通过校媒直播来服务同学和家长，陈梦婷获得了成就感。她印象最深的是今年开学的直播活动。炎热的天气里，作为主播，她需要顶着太阳从早上九点直播到下午四点钟，中间只有一个小时的休息时间。

“我在镜头面前需要精神高度集中，因为出错的内容会被实时传输出去。我在校媒直播中的一言一行代表着学校。”陈梦婷说：“当我非常疲劳时，看到弹幕里有很多家长一直在说非常感谢主播，主播辛苦了，又让我觉得很感动。”

之所以会选择直播这种形式，陈梦婷说：“疫情后，我和我身边的人对线上平台的使用率明显变高了，我们觉得可以更多去使用直播这种形式，发挥它的优势。”

对于参加“人民优选直播大赛”，陈梦婷有着自己的期待：“作为商科的学生，我想亲身去感受，如何将直播这种热门形式与助农扶贫结合在一起，发挥更好的效果。”

另一方面，她也想通过比赛在技术技能方面提升自己：“我想了解一些直播操作，比如后台的使用和各种各样的直播新功能。”

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 熊隽晗）

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