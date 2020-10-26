“大学生”李清水：通过主持毕业典礼开启直播路

图为“人民优选直播大赛”参赛选手李清水。（受访者供图）
“直播带货打破了销售与顾客之间的时空隔阂，是在网购时代出现的卖货方式。”李清水是华东理工大学社会与公共管理学院的本科生，她原本与直播相距千里，却因为一次偶然的机会，在主持学校公共管理硕士（MPA）的毕业典礼上，开始了她的直播体验。
“通过大赛将更多好产品推广给大家，倾听更多年轻人的声音”，这是李清水参加“人民优选直播大赛”的初衷。她说：“我的家人很支持我，希望我能够不断接触实践锻炼。”
因为家人的支持，李清水积极参加各种直播，积累了一些主持经验，参与晚会、典礼等活动。
随着不同品牌的同类产品越来越同质化，直播带货的吸引力愈显重要。“我认为直播带货是与粉丝建立信任的过程，需要形成特别且具有可信度的人设，并构建一个稳定的交易体系。”这是李清水对直播的理解。
“我个人比较喜欢主持相关的活动。”通过这次大赛，李清水想利用自己的口才开拓新空间。平日里，她自己也会看各种带货直播，想要体验这种新型的卖货方式，也想和其他的主播有更多交流，追赶时代潮流。
“我是微博和抖音的‘重度患者’，平时特别喜欢看直播，对话题有更刻的接触。”这是李清水与顾客产生共鸣的方式。她说：“作为一名在校大学生，我更能理解95后及00后的想法，想在大赛中提供年轻人的声音。”
“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 赵安妮）
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