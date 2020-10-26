“农村小伙”秦松：“我要通过直播让大家看到农村的变化”

图为“人民优选直播大赛”参赛选手秦松。（受访者供图）
“我用一个手机支架拍摄，录制视频、剪辑都是自己。别人卖货都是两个人，还有很多的团队运作，我是自己看样品、打订单、打包、发货……” “人民优选直播大赛”参赛选手秦松如此介绍自己。
秦松是贵州省遵义市凤冈县人，因为没有工作，生活条件艰苦，他开始研究怎么样能赚钱：“当时我看很多人都在做直播，但是没有人卖土特产。”作为一个农村小伙，他认为自己最了解的就是他家乡的土特产。“我找到了商机，我要去做直播、拍视频、做电商！”
在接触短视频的过程中，秦松遇到了不小的困难，被骗、被看不起，“我以前不会拍视频，希望能从网上找人教我，反而被骗了两次。”
秦松在2018年接触短视频直播时，身边的家人朋友都不相信他能坚持下来。就是在这样的环境下，秦松做到了，“一开始直播间只有十多个人，后来我卖出了第一单，第二次是五单，后面越来越多，直播间甚至有五千人。”
谈到直播中印象最深的事，秦松说：“我永远都记得第一次卖出产品感受——我卖出了一瓶辣椒，那是我们村自己生产的辣酱，虽然只有18元，但我太激动了。现在，每天都有二十到八十笔订单，我能够靠直播养活一个家了。”
“我要让大家都了解农村、喜欢上农村、看到农村的变化。”这是秦松参加“人民优选直播大赛”最期望的。
“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 赵安妮）
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】