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人民优选直播大赛”选手风采系列报道之六

“农村小伙”秦松：“我要通过直播让大家看到农村的变化”

2020年10月26日09:49  来源：人民网-财经频道
 

图为“人民优选直播大赛”参赛选手秦松。（受访者供图）

“我用一个手机支架拍摄，录制视频、剪辑都是自己。别人卖货都是两个人，还有很多的团队运作，我是自己看样品、打订单、打包、发货……” “人民优选直播大赛”参赛选手秦松如此介绍自己。

秦松是贵州省遵义市凤冈县人，因为没有工作，生活条件艰苦，他开始研究怎么样能赚钱：“当时我看很多人都在做直播，但是没有人卖土特产。”作为一个农村小伙，他认为自己最了解的就是他家乡的土特产。“我找到了商机，我要去做直播、拍视频、做电商！”

在接触短视频的过程中，秦松遇到了不小的困难，被骗、被看不起，“我以前不会拍视频，希望能从网上找人教我，反而被骗了两次。”

秦松在2018年接触短视频直播时，身边的家人朋友都不相信他能坚持下来。就是在这样的环境下，秦松做到了，“一开始直播间只有十多个人，后来我卖出了第一单，第二次是五单，后面越来越多，直播间甚至有五千人。”

谈到直播中印象最深的事，秦松说：“我永远都记得第一次卖出产品感受——我卖出了一瓶辣椒，那是我们村自己生产的辣酱，虽然只有18元，但我太激动了。现在，每天都有二十到八十笔订单，我能够靠直播养活一个家了。”

“我要让大家都了解农村、喜欢上农村、看到农村的变化。”这是秦松参加“人民优选直播大赛”最期望的。

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 赵安妮）

(责编：杨曦、乔雪峰)
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