“歌手”谭青：除了歌声，还想用镜头展现家乡文化

图为谭青（中）在表演仡佬民族歌曲（受访者供图）

“青青翠竹挺立着一个民族的自豪，满山百合盛开着一个民族的骄傲……”在舞台上，谭青身穿仡佬族服饰，向游客们献上歌曲表演。

谭青出生于贵州遵义，大学从音乐学专业毕业后，她加入了家乡仡佬族苗族自治县的旅投公司，成为了一名歌手。在当地古镇景区、贵州遵义、上海奉贤都曾留下她的歌声。

“我想通过直播让更多的人了解我的家乡，把家乡的仡佬族文化和特色旅游带出贵州，走向全国，走向世界！”在采访中，谭青介绍了当地的古楼、丹砂剧、仡佬族丰收节等具有民族特色的风土人情。

谭青说，曾在网上看到一个农村青年做直播，给她留下了深刻印象：“他只是把自己的家乡毫无装饰地展现出来，就获得了很多人关注。”

谭青认为，作为本土青年，她有通过直播展示农特产品和当地文化的优势。“我从小在这里长大，本地文化、饮食风俗，我比其他人了解得更多。我能真真切切地把每一个细节都讲清楚。”

谭青说：“作为刚毕业的大学生，我一直觉得自己应该为家乡做些什么，要把在学校学习和了解到的新东西应用好，比如说直播带货这种形式，来为家乡做出贡献。”

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 熊隽晗）

(责编：杨曦、乔雪峰)