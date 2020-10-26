人民网>>财经>>2020年财经专题>>奉贤美 奉贤强

“人民优选直播大赛”选手风采系列报道之七

“歌手”谭青：除了歌声，还想用镜头展现家乡文化

2020年10月26日09:51  来源：人民网-财经频道
 

图为谭青（中）在表演仡佬民族歌曲（受访者供图）

“青青翠竹挺立着一个民族的自豪，满山百合盛开着一个民族的骄傲……”在舞台上，谭青身穿仡佬族服饰，向游客们献上歌曲表演。

谭青出生于贵州遵义，大学从音乐学专业毕业后，她加入了家乡仡佬族苗族自治县的旅投公司，成为了一名歌手。在当地古镇景区、贵州遵义、上海奉贤都曾留下她的歌声。

“我想通过直播让更多的人了解我的家乡，把家乡的仡佬族文化和特色旅游带出贵州，走向全国，走向世界！”在采访中，谭青介绍了当地的古楼、丹砂剧、仡佬族丰收节等具有民族特色的风土人情。

谭青说，曾在网上看到一个农村青年做直播，给她留下了深刻印象：“他只是把自己的家乡毫无装饰地展现出来，就获得了很多人关注。”

谭青认为，作为本土青年，她有通过直播展示农特产品和当地文化的优势。“我从小在这里长大，本地文化、饮食风俗，我比其他人了解得更多。我能真真切切地把每一个细节都讲清楚。”

谭青说：“作为刚毕业的大学生，我一直觉得自己应该为家乡做些什么，要把在学校学习和了解到的新东西应用好，比如说直播带货这种形式，来为家乡做出贡献。”

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 熊隽晗）

(责编：杨曦、乔雪峰)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved