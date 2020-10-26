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人民优选直播大赛”选手风采系列报道之八

“商学院主播”夏佩泽：学以致用 边干边学

2020年10月26日09:52  来源：人民网-财经频道
 

图为“人民优选直播大赛”参赛选手夏佩泽。（受访者供图）

“我经常看李佳琦、薇娅的直播，对直播这种新颖的带货模式很感兴趣，自己也想也尝试一下。”人民优选直播大赛”参赛选手夏佩泽说。

夏佩泽是上海商学院电子商务专业的一名大三学生，一个偶然的机会，她成为了一家电商公司的主播。经过简短的培训，她开始了第一次直播，正是这次经历，丰富了她的直播体验。

“之前从来没有面向镜头的经验，只看过别人的直播，所以第一次直播时觉得比较尴尬、害羞，不知道怎么跟直播间的观众互动。”但到现在，夏佩泽已经可以轻松地直播带货了。

夏佩泽的家人非常鼓励她去挑战自己，锻炼自己，她说：“我的家人觉得直播带货是一个很有趣的尝试。”

通过一次次的直播，夏佩泽的经验越来越丰富。疫情期间，西部地区农产品的传统销售渠道受阻，她通过直播来帮助他们推广农产品，后续还创办了微信小程序，在里面开设直播间，也吸引了很多顾客。

夏佩泽认为，直播带货在高速发展，有多种多样的模式。而她只是初步了解，还有很多需要学习的地方。

“在我看来，直播带货就像在做研究。因为要对产品进行深入了解，熟知产品的属性，才能更好介绍给直播间的观众。”她将直播带货与学习的专业课知识相结合，力求这二者能碰撞出不一样的火花。

夏佩泽说:“希望通过人民优选直播大赛，增强我的表达能力。积累我对直播流程、营销模式的经验。”

“我要证明自己的实力，学习更多直播的知识和经验，直播实践对我的专业学习也是有帮助的。” 夏佩泽还准备把在大赛中学习到的知识分享给同学，和大家共同进步。

“人民优选直播大赛总决赛”由人民网和上海市奉贤区人民政府联合主办，将于2020年11月在上海市奉贤区举行。总决赛将推选出2020年度“人民优选明星推荐官”“人民优选特约推荐官”“人民优选直播大赛优胜单位””人民优选扶贫助农优秀单位”“人民优选特约合作单位”“人民优选·国民好产品”等。（实习生 赵安妮）

(责编：杨曦、乔雪峰)
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