减税降费为市场主体添活力（新数据 新看点）

重量少了近一半，仅比1元硬币宽5毫米，广泛用于无人机、工业机器人等领域……近日，四川爱联科技有限公司国产超小体积5G通信模组成功下线，公司财务负责人卢育军特别激动。他表示，企业搞创新投入很大，取得这样的成果，离不开减税降费的支持。

“几项减税降费加起来，今年我们已经减负约1000万元。”卢育军说，年初公司一度资金紧张，“关键时候，减税降费帮了大忙，坚定了我们继续创新、推出新产品的信心！”

今年1—8月，全国新增减税降费累计达18773亿元。一系列具体措施落实，对纾解企业困难、支持复工复产和经济平稳运行发挥了重要作用，以看得见、摸得着的成效进一步激发市场主体活力。

——减税降费有力度，为经济稳步恢复提供动力。

“今年我们研发投入预计可以享受6000多万元的企业所得税加计扣除额。阶段性减免企业社保费的政策延长了，预计能为企业减负500多万元。”宁波日星铸业有限公司财务经理俞春燕说，“海上风力发电项目前期研发投入高、周期长，企业资金压力较大，各项实打实的税费优惠政策给企业研发增添底气。我们准备投入新的生产线，把产能再提升30%以上。”

今年以来，我国在继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等的同时，强化阶段性政策，出台实施支持复工复产的税费政策等并延长执行期限。“减税降费有利于降低市场主体负担，优化营商环境，提振市场信心，激活市场活力。”北京国家会计学院教授李旭红说。

——减税降费有速度，助复工复产按下“快进键”。

“只需提供纳税人识别号，其他申请内容系统自动带出，200万元的退税申请可以说是秒批！”中粮米业（大连）有限公司经理庄占利说。

为保障疫情防控重点保障物资生产企业发展，大连保税区税务局优化服务流程，整合纳税人端、税务人端、税收数据端，实现纳税人所有业务，无需手动填写，数据库自动填充。

各地税务部门下足功夫，用办税提速为企业发展加速。在河南，1月起实现了河南自贸试验区内所有出口企业出口退税一站式办理。在湖北，纳税人登录增值税纳税申报“轻松填”，一键申报即可享受税收优惠。

——减税降费有温度，“非接触”办税让企业更便利。

“真没想到，依托‘电子税务局’，首次领用发票一次都不用跑。”江西洋靖餐饮管理有限公司是一户新办企业，企业负责人裘敏近日通过南昌市红谷滩新区税务人员远程指导，在线上完成了包括“一网通办”平台申请、微信公众号上办税人员实名认证等等，最后通过邮政快递顺利取得了发票。

今年以来，税务部门围绕支持疫情防控、推动企业复工复产、优化营商环境等方面推出一系列措施，让纳税人办税更省心、更舒心。目前，全国企业纳税人90%以上涉税业务可在网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，将以更扎实举措、下更大气力落实纾困惠企各项减税降费政策，不断优化办税缴费服务，助力市场主体实现更大发展，更好服务“六稳”“六保”。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 01 版）

(责编：牛镛)