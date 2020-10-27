充分迸发民营经济创造活力（权威发布）

本报北京10月26日电 （记者邱超奕）国家发改委、科技部、工信部、财政部、人社部、中国人民银行等六部门近日正式印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》（简称《实施意见》）。国新办26日举行国务院政策例行吹风会，有关部门负责人对实施意见进行了介绍和解读。

国家发改委副秘书长赵辰昕表示，《实施意见》聚焦推动民营企业加快改革发展和转型升级，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的系列文件之一。

制定《实施意见》主要有四方面考虑：一是坚持问题导向。广泛开展专题调研，听取各方面意见和建议，准确把握不同规模、不同行业民营企业改革发展和转型升级面临的问题。二是坚持长短结合。既考虑应对新冠肺炎疫情带来的短期冲击，更着眼在稳定制造业民营企业投资、巩固提升产业链水平、挖掘拓展需求潜力等方面，提出长期性政策。三是营造公平环境。在要素保障、技术创新、市场准入、投融资等方面，努力破除政策执行当中可能存在的隐性壁垒，着力营造公平竞争的政策环境和市场环境。四是力求务实管用。力求提出直接可操作的具体政策举措，力争每一条政策措施都可落实、能落实、能见实效。

《实施意见》聚焦信心、公平、创新，提出了不少务实新举措支持民营企业改革发展，让民营经济创造活力充分迸发。在增强信心方面，比如提出鼓励各地建立统一的民营企业政策信息服务平台，畅通企业提出意见诉求直通渠道等；在公平竞争方面，比如提出除法律法规明确规定的以外，不得要求企业必须在某地登记注册，不得为企业在不同区域间的自由迁移设置障碍等；在支持创新方面，比如要求推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器进一步向民营企业开放，加快对民营企业的国家企业技术中心认定，实施企业“上云用数赋智”行动和中小企业数字化赋能专项行动等。

为推动民营中小企业转型升级创新发展，工信部出台一系列政策举措，工信部中小企业局负责人秦志辉说，一是引导中小企业专精特新发展。包括培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。通过国家中小企业公共服务示范平台、小微企业创业创新示范基地、国家双创特色载体等，加强对优质企业的梯度培育。二是实施数字化赋能专项行动。比如加强工业互联网关键核心技术和产品攻关、公共服务平台和系统解决方案供应商的培育，助力中小企业转型升级。三是加强对创新创业的支持。包括实施中小企业知识产权战略推进工程，抓好《保障中小企业款项支付条例》的贯彻落实，保护中小企业的合法权益等，持续优化中小企业创新环境。

全国工商联经济部部长林泽炎表示，全国工商联在支持民营企业改革发展和转型升级方面也做了大量工作。一是“广”，比如广泛了解民营企业诉求，全国工商联每年都开展万家民营企业评营商环境的有关调查研究，并形成相关报告。二是“联”，比如加强多方联建，在疫情防控期间与网商银行共同发起无接触贷款助微计划，已服务1500万家个体工商户、小微企业，贷款余额6000多亿元。三是“导”，即引导民营企业坚定发展信心，践行新发展理念，参与国家战略实施和区域经济发展。比如今年开展网上湖北行和线下湖北行，推动引导民营企业在湖北投资签约3000多亿元，在贵州推动民营企业和当地签约2000多亿元。

“《实施意见》专门强调如何落实，国家发改委将会同有关部门按照职责分工，下大力气把落实工作抓紧抓实。”赵辰昕说，通过各地方和部门的协同努力，推动政策更好、更扎实地落地见效。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 02 版）

(责编：牛镛)