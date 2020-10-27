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从三个村庄看协调发展

健全一体化 乡村别样美（经济新方位·新发展理念）

本报记者  窦瀚洋

2020年10月27日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　赏田园风光、品特色民俗，乡村旅游发展势头十足。这背后，不只有村民鼓起来的钱袋子，也折射出城乡差距逐渐缩小的积极变化。

　　在农村地区，基础设施提升、政务服务引入、数字治理升级，越来越多“能人”返乡下乡创业，为助推城乡一体化发展注入新鲜力量。

　　

　　在绍兴上虞岭南乡住过乡间民宿，山东游客焦丰被这里恬静安逸的生活深深吸引，“不仅体验了田园美景，乡村的精细化与现代化程度也令我印象深刻。”

　　乡村游办得红火，浙江各地依托秀丽风光合理开发民宿，引得八方客来。不少游客感慨：整洁的村容、完善的基础设施、迅捷的网络……这里的乡村别样美。

　　设施改造，旅游添保障

　　在宁波，依山傍海的象山县墙头镇方家岙村风光甚好，这几年村民们摇身一变成了民宿店主，鼓起了钱袋子。

　　从“脏乱差”到“绿富美”，方家岙村党支部书记欧昌伍告诉记者，村庄的蝶变还要从环境整治和基础设施提升说起，“以前进村只有土路。后来，治理河道、补种绿化、新修道路，村容村貌逐渐提升”。

　　这些年，村两委又瞅准乡村旅游。一开始，首批7家农家客栈开张迎客，但客人却上不来。“当时，觍着脸从隔壁沙地村‘借’来两车游客，才算勉强开了张。”回忆当初，欧昌伍深深体会到，基础设施和配套服务提升迫在眉睫。

　　自此，方家岙村开始投入资金进行基础设施改造，陆续建起旅游集散中心和乡野集市。如今，仅有2200多人的方家岙村已建成9个公共厕所和10个免费公共停车场，更打造出山间游泳池、灯光篮球场等公共活动场所，游客与村民共享休闲设施。

　　乡村旅游日益红火，方家岙村办起45家民宿和农家客栈，2019年全村旅游经营收入3800多万元，村集体收入达260万元，今年9月被评为“全国乡村旅游重点村”。

　　在宁波，像方家岙村这样的“绿富美”乡村越来越多。“通过提升乡村颜值，以美丽乡村建设示范村、精品村、风景线建设为抓手，实施拆危拆厕、立面改造、美化绿化等整治提升行动，推动村庄人居环境整体提升。”宁波市农业农村局社会事业促进处副处长王德平介绍，全市休闲农业和民宿经济保持增长势头，2019年营业收入75.6亿元，同比增长21.8%。

　　数字治理，效率提升快

　　在衢州常山白石镇新塘岭村的常山不老泉民宿，副总经理唐慧卿最近忙得不可开交，“假期人气旺，没想到假期结束生意依旧红火。”她笑着告诉记者，生意这么好，要得益于前不久的“数字升级”。

　　门口大屏幕上空气监测情况、负氧离子含量等数值实时显示，让游客对山中好空气有了直观感受。想要打造精品民宿，不仅要依托好风景，更要在服务品质上与城市对标。

　　唐慧卿说，前不久引入智慧房务系统，客房预订、入住退房等实现在线办理，日常运营便利不少。“我们还通过网络宣传，利用数字化营销打开了知名度。”

　　数字化带来的好处远不止民宿管理，曾经繁琐的办事流程也大为简化。

　　“以前办证需要带着一大堆资料，跑到十几公里外的县城行政服务大厅办理。”唐慧卿说，现在利用“慢城通”微信公众号，线上就能轻松完成。打开公众号，点击政务版后进入政企通模块，再进入“小微企业和个体工商户”界面，唐慧卿在线申请了“两直”（新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民）补助申报，短短几分钟，界面就显示申请完毕。

　　得益于乡村数字化水平的不断提升，衢州各地乡村探索出不少数字化治理成果。群众常办事项实现“指尖办理”，群众反映的问题95%都能在社区和村里解决，基本实现“最多跑一次，跑也不出村”。

　　人才回归，发展加速度

　　两年前，彭海杰和妻子到杭州富阳区东梓关村旅游，被水墨画般的美景吸引，随后便租下一幢民房，并把自己的茶艺培训事业和家从湖北搬到了东梓关村。

　　“这里的创业环境不比城里差，依托东梓关村的知名度，生意越做越好。”彭海杰说。

　　城乡协调发展，乡村不仅在基础设施、政务服务等方面与城市缩小差距，也吸引更多“能人”返乡下乡创业。他们为助推城乡一体化发展注入了新鲜力量。

　　东梓关村就是这样的写照，曾经冷清的村庄，因历史文化古村落保护工程的回迁房改造走红网络，粉墙黛瓦的新杭派民居被网友称为“梦里水乡”。

　　村子的名气越来越大，如何把这份流量转换为产业、人流两旺？东梓关村“乘胜追击”，2018年办起一场富春江江鲜大会，仅10月1日就涌入10万游客。“从来没见过这么多人到村里。”村民潘开平说，自家江鲜馆当天收入近2万元。村民们纷纷效仿，办起餐饮、开起民宿。

　　如何兼具颜值与产值？东梓关村党总支书记罗江伟道出秘诀：“产业定位要精准，这背后离不开源源不断的人才涌入与回归。”

　　如今在东梓关，不仅有彭海杰这样的“外来户”扎根乡村，原本外出务工的本地青年也纷纷返乡创业。

　　在县城打工的村民朱勇杰装修了茶室、天井小院与卧房，开起乡村民宿；从义乌返乡的申屠素云，创办杭州富阳素云生态农业有限公司，把手工红糖的手艺带到了东梓关……

　　其实，东梓关村的“升温”只是富阳乡村振兴的一个缩影。近年来，富阳区已有近5000人选择回乡创业，带动周边近10万村民实现就业。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月27日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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