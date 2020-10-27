前三季度民航货邮运输量已恢复至去年同期的近九成 

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近日召开的中央财经委员会第八次会议研究畅通国民经济循环和现代流通体系建设问题，明确要求加强国际航空货运能力建设。

当前，我国日常航空货运需求稳步上升，但航空货运供给不强、质量仍有待提高。未来，要加强货运机场建设，推动空铁、空陆和空海联运，促进航空货运与制造业深度融合。

航空货运量虽然在现代物流体系中占比不高，却发挥着越来越重要的作用。网上购买生鲜、海淘电子产品，这些看似平常的购买活动，背后都离不开航空货运的支撑。近日召开的中央财经委员会第八次会议研究畅通国民经济循环和现代流通体系建设问题，明确要求加强国际航空货运能力建设。怎样进一步发展我国航空货运体系，增强我国航空货运的国际竞争力？记者采访了相关专家。

需求有多大？

日常航空货运需求稳步上升

座椅全都拆掉，取而代之的是码放整齐的货物，用网兜固定在机舱内，这是今年4月3日，南航一架从广州出发飞往马来西亚吉隆坡客机上的情景。“疫情防控期间，这样的‘客改货’航班单日货量可达716吨。”南航相关负责人说。

受疫情影响，一方面客运航班运行受阻，腹舱载货量急剧减少，另一方面抗疫物资等航空货运需求增加，今年3、4月全货机加班包机同比增加4倍以上。货机不够，客机来凑，今年3—6月“客改货”包机也迅猛增长1万多班。

“民航货运速度快、运距长、安全性高，在疫情防控期间发挥了其他运输方式无可替代的作用。”北京交通大学交通运输学院教授张晓东说。

业内人士认为，随着我国消费结构和产业结构的升级，加强航空货运能力不仅是短期应急需求，也是长期的发展需要。

鲜活易腐产品空运需求上升。“得益于国内生活水平的提升，还有快速增长的电商市场带动，消费者对海鲜、鲜花、水果等产品的需求越来越大，对保鲜的要求也越来越高，这部分产品的空运需求随之增加。”张晓东说。

电子产品、精密设备等高端工业产品空运需求增加。“比如一些高端手机的贬值速度大概是每天千分之一，一般也采用航空运输。”中国民航大学经济与管理学院教授李晓津介绍，据不完全统计，近年来，我国这类精密电子类产品航空运量每年增长20%以上。

根据民航局数据，2019年民航货邮运输量753万吨，2015—2019年年均增长4.6%。

机遇有哪些？

航空货运供给质量有待提高

面对航空货运需求持续上升，当前我国航空货运供给仍然不强。疫情防控期间，一些短板愈发显现出来。

一方面，供给能力有待增强。看飞机，全货运飞机数量较少，航空货运严重依赖客机腹舱。疫情防控期间，客机腹舱载货量锐减，但由于我国全货机数量不足，货运运力难以迅速补充。

看机场，目前国内机场以客运为主，缺乏以货运为主的机场。“一些机场的白天时刻首先要满足客运需求，夜间机场关闭，又无法被货运利用。”张晓东分析，如果没有以货运为主的机场，货运航线、时刻资源的发展空间将较为有限。

另一方面，供给质量有待提高。看航空网络，我国缺乏国际货运枢纽，在国际航空货运网络中占比不高。张晓东表示，目前我国参与的国际航空货运中，大多“一头”在外，缺乏“国外—国内—国外”这样在国内机场中转的货运航班。

看空地网络，空运与陆运的衔接还不够顺畅。“很多高端制造企业对航空货运的要求是‘门到门’，甚至要求能够直接将货物从停机坪拉到生产线上。”李晓津说，但目前空地联运不够高效，“最后一公里”的效率不提升，空运优势就打了折扣。

短板所在也是机遇所在。在疫情防控期间，民航局快速响应，连续出台多项政策，比如支持“客改货”，腾出许多大型机场的高峰时刻供全货机使用，为货运航班计划审批开辟“绿色通道”等。各项措施推动下，今年前三季度，民航完成货邮运输量476.5万吨，已恢复至去年同期的87.4%。

补短板、强货运，不是一时之计，而是长久谋划。近日，国家发展改革委、民航局联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》，针对我国航空货运发展短板，提出具体发展措施，包括完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质、稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设等，让航空货运更好地服务于我国经济的高质量发展。

未来怎么干？

强设施、促协同、促融合

吊臂挥舞，货车穿梭，今年复工复产后，在湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇的工地上，我国首个以货运为主的机场——湖北鄂州机场开工建设，预计在2021年年底或2022年年初投入运行。我国加强航空货运体系建设的脚步正在加速。

——强设施，加强货运机场建设，加快引进全货机，提高技术装备能力。

“建设鄂州机场这样以货运为主的机场，能够有效利用夜间时刻，极大增加货运资源。未来逐步建立更多货运机场形成网络，能够避免与航空客运网络重合，让客货运都能更好发展。”李晓津说。

航空公司也纷纷布局货运，引进更多全货机。“目前南航全货机已增至16架，今年还新开辟了深圳始发洲际货机长航线。”南航相关负责人表示。

“还要提升既有的货运资源利用率。”张晓东认为，要对既有综合性机场进行货运化、智能化改造，提升其货运能力，同时也要继续优化飞机腹舱的货运应用。

——促协同，鼓励航空公司与物流快递企业强强联合，推动空铁、空陆和空海联运，提升全流程航空物流能力。

“航空公司有运力、航线网络和机场地面保障的优势。”南航相关负责人介绍，但国内客货兼营的航空公司基本以客运为主，全货运飞机数量仍然较少，地面资源整合能力不强，“门到门”全链条服务能力不足。

与优势在天上的航空公司相比，快递物流企业的优势在地上，地面运输组织能力较强，不过近几年也在大力引进全货机。邮政、顺丰、圆通航空等自有全货机总数已突破百架，极大增强了航空货运能力。

“航空公司和物流快递企业要加强合作，谋求差异化发展。”李晓津分析，“而且，空铁联运能够极大提升地面货运的效率，更好地‘门到门’服务于高端制造业。”

——促融合，加强航空货运服务制造业能力，围绕航空货运枢纽布局制造业，促进航空货运与制造业深度融合。

张晓东认为，一方面要加强航空货运的全流程服务能力，让货物从机场到车间更顺畅，同时也应该围绕航空枢纽来布局制造业，进一步优化产业布局，推动临空经济的发展。

专家们认为，大力发展航空货运要充分遵循货运发展规律，不盲目铺摊子。要借鉴国际航空货运枢纽发展成功经验，同时结合我国航空货运发展基础和实际，先试点，再总结，后推广，结合市场需求稳妥有序推动我国航空货运发展。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 08 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)