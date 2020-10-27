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日本采取措施促进旅游业复苏

本报驻日本记者  刘军国

2020年10月27日07:47  来源：人民网－人民日报
 

　　“从东京出发的京都五日游原价90900日元（1美元约合105日元），现在只需59900日元。往返乘坐新干线，连住4晚高档酒店，尊享两个旅游大巴座位。”这是近日一家日本旅行社在《读卖新闻》刊登整版广告中的一个旅游优惠项目。近期翻开日本各大报纸，每天都能看到类似的旅游产品促销广告。

　　2019年，访日外国游客数量超过3188万人次，连续7年创新高，贡献了当年7%的国内生产总值。受疫情影响，今年访问日本的外国游客数直线下跌，国内游客数量也锐减。为重振旅游业，日本政府从今年7月22日起推出名为“走，旅行去”的旅游支持项目，为居住在日本的民众在境内旅游提供补贴。根据该政策，每名游客约50%的旅费可享受补贴，其中35%从旅费中直接扣除，另外15%由旅游目的地政府提供优惠券。住宿可享每晚不超过1.4万日元的人均折扣额且不限次数。

　　日本各大旅行社和酒店积极做好各项疫情防控措施。大多数旅行社将旅游大巴载客定员由以往的30人减半至15人，若有人出现发热症状将被拒绝乘车。游客在酒店办理入住手续时首先要测量体温，只有体温合格者才可以入住；前台工作人员与住客之间设置了一块塑料隔板，每名住客办完手续之后，工作人员会及时对签字笔进行消毒。

　　日本首相菅义伟近日表示，已有2500万人参与了“走，旅行去”项目。据日本媒体报道，轻井泽、箱根等东京近郊的旅游景点10月初的人流量几乎接近往年同期。野村综合研究所高级研究员木内登英表示，旅游支持项目拉动了约8.7万亿日元的住宿、交通、餐饮消费，对促进日本旅游业复苏成效显著。

　　（本报东京10月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月27日 17 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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