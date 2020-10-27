 前三季度收入达12297元 农民收入形势逐季好转

农业农村部日前就前三季度农业农村经济运行情况召开新闻发布会。会上介绍，前三季度，农民收入增速由负转正，达到12297元，实际增长1.6%，高于GDP增速0.9个百分点，高于城镇居民增速1.9个百分点。

“总的看，随着农民就业渠道有效拓宽，农业丰产又增收，农民收入形势逐季好转。”农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚说。

一方面，着力促进乡村产业增收。

提高农业生产效益。目前，粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平，将连续6年保持在1.3万亿斤以上。同时持续优化种植结构，引导扩大优质专用小麦、水稻生产，推广订单生产；大力发展代种代耕、统防统治等生产托管服务，农业社会化服务面积超过15亿亩次；建立产销对接平台，力争实现农产品优质优价。

加快恢复乡村产业。目前，农产品加工业已恢复到去年同期水平，预计前三季度规模以上农产品加工业实现营业收入超过10万亿元。农家乐、餐饮民宿等休闲农业和乡村旅游项目全面开放，农业农村部和文化旅游部联合推荐的1000条乡村休闲旅游线路，“十一”期间成为城乡居民赏秋出游的打卡地。农产品线上销售保持了两位数增长，预计前三季度网络零售额超过3000亿元。

另一方面，农民就业渠道不断拓宽。

对外出就业的农民工，及时发布用工信息，开展专场招聘，组织“点对点”“一站式”直达运送服务，确保安全有序返岗务工。三季度末，外出务工农村劳动力达到了1.79亿人，比二季度增加了200万人；月均收入4035元，同比增长2.1%。

对留乡返乡农民工，加大就业创业支持力度，落实一次性创业政策政策，开展就业创业培训，扩大以工代赈规模，增设公益性岗位等。目前，返乡留乡农民工已基本实现就近就地稳定就业或灵活就业。

前三季度，贫困地区农民收入增速继续高于全国农村居民平均水平。产业带贫能力进一步增强，贫困地区农民收入持续增长。魏百刚介绍，832个贫困县目前累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个，每个贫困县都形成了2—3个特色鲜明带贫能力强的扶贫主导产业，72%的贫困户与新型经营主体建立了利益联结关系，产业扶贫已成为覆盖面最广、带动贫困人口最多、取得成效最大的扶贫举措。

“去年农民收入突破16000元，提前一年实现比2010年翻一番的目标。今年只要农民收入保持正增长，就能巩固住这个目标。”魏百刚表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)