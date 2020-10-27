 前三季度收入达12297元 农民收入形势逐季好转

农业农村部日前就前三季度农业农村经济运行情况召开新闻发布会。会上介绍，前三季度，农民收入增速由负转正，达到12297元，实际增长1.6%，高于GDP增速0.9个百分点，高于城镇居民增速1.9个百分点。
“总的看，随着农民就业渠道有效拓宽，农业丰产又增收，农民收入形势逐季好转。”农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚说。
一方面，着力促进乡村产业增收。
提高农业生产效益。目前，粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平，将连续6年保持在1.3万亿斤以上。同时持续优化种植结构，引导扩大优质专用小麦、水稻生产，推广订单生产；大力发展代种代耕、统防统治等生产托管服务，农业社会化服务面积超过15亿亩次；建立产销对接平台，力争实现农产品优质优价。
加快恢复乡村产业。目前，农产品加工业已恢复到去年同期水平，预计前三季度规模以上农产品加工业实现营业收入超过10万亿元。农家乐、餐饮民宿等休闲农业和乡村旅游项目全面开放，农业农村部和文化旅游部联合推荐的1000条乡村休闲旅游线路，“十一”期间成为城乡居民赏秋出游的打卡地。农产品线上销售保持了两位数增长，预计前三季度网络零售额超过3000亿元。
另一方面，农民就业渠道不断拓宽。
对外出就业的农民工，及时发布用工信息，开展专场招聘，组织“点对点”“一站式”直达运送服务，确保安全有序返岗务工。三季度末，外出务工农村劳动力达到了1.79亿人，比二季度增加了200万人；月均收入4035元，同比增长2.1%。
对留乡返乡农民工，加大就业创业支持力度，落实一次性创业政策政策，开展就业创业培训，扩大以工代赈规模，增设公益性岗位等。目前，返乡留乡农民工已基本实现就近就地稳定就业或灵活就业。
前三季度，贫困地区农民收入增速继续高于全国农村居民平均水平。产业带贫能力进一步增强，贫困地区农民收入持续增长。魏百刚介绍，832个贫困县目前累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个，每个贫困县都形成了2—3个特色鲜明带贫能力强的扶贫主导产业，72%的贫困户与新型经营主体建立了利益联结关系，产业扶贫已成为覆盖面最广、带动贫困人口最多、取得成效最大的扶贫举措。
“去年农民收入突破16000元，提前一年实现比2010年翻一番的目标。今年只要农民收入保持正增长，就能巩固住这个目标。”魏百刚表示。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】