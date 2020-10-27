警惕“还不上”的校园贷

10月26日，中消协发布消费警示称，“校园贷”有关的诈骗在2020年上半年又出现了高发的情况，希望广大学子一定要谨慎预防，不要掉进骗子“校园贷”的陷阱中。

很多校园贷诈骗打着“注销”的名义，以注销网贷账号以免影响个人征信的说法，来引导学生在各网贷平台操作贷款，最后转到骗子个人账户实施诈骗。因为能够准确说出学生个人信息，容易让不少学生放松警惕。学生们怕影响征信，只得求助家长，有的则以更糟糕的以贷养贷，导致债务雪球越滚越大。

一段时间以来，有关校园贷的恶性案件层出不穷，引发全社会高度关注。这些校园贷产品常常用“无门槛、零利息、免担保”做障眼法，当一些学生有借贷需求，又对于校园贷的高利率和复利一知半解，不具备规避借贷风险的能力时，就会被借贷平台趁虚而入。

更加隐蔽的风险在于，对没有固定收入的学生群体来说，校园贷一再把他们引向过度消费的泥沼中，并且可能因此越陷越深。学生们为了一双新款AJ、iPhone、高配置电脑、大牌化妆品、奢侈品包包、甚至昂贵的整容手术，一次次铤而走险。

近年来，网络借贷平台的安全缺陷和风险漏洞，在很大程度上给“校园贷”提供了野蛮生长的土壤。2017年以来，在监管层的联合治理下，不良“校园贷”乱象得到了一定程度的缓解，大量违规校园贷被清查，随着消费贷、分期消费生龙活虎，部分借贷平台的目标人群再度下沉，也有相当一部分则改头换面重出江湖。

有个别地方开始了新的尝试，加大校园正规银行信贷产品供给，以此满足大学生正常消费信贷需求，试图用正规金融供给驱逐不良网贷。利用市场行为来痛击“校园贷”固然好，但如果良币不够多，最怕还是被大量劣币驱逐。

如今，校园贷出现的各种问题，裸条、暴力催收、债务缠身，也可部分归因于市场一味做大，在原本有限的市场空间里不断寻求增量。私人借贷不同于简单的商品交易，互联网链条下交易环节变得越来越便利，同时越来越隐蔽。从某种程度看，事前监管防微杜渐胜过亡羊补牢。

借钱有风险。对学生和平台，这句话一直都很严肃。面对注销校园贷及其类似骗局，从一开始就应该对借款人做尽职调查并获取履约能力信息。这需要监督对于制度设计上“锱铢必较”，更需要在执行层面一丝不苟。

如果贷款对象不具备成熟的偿还能力，那么这部分人的借贷需求则不应该被满足，更不应该允许这部分人以借款人身份注册网贷平台，只要校园贷平台没有能力甄别注册借款人的履约能力，监管部门就不应容许这些平台在校园出现，从源头上规避风险才有可能真正远离风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)