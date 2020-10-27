“双11”前夕：快递网点承压 企业疯狂圈地

菜鸟驿站罗马街区店门口阶梯处堆满了未领取的快递

电商平台开启预售后，末端快递市场变化如何？北京商报记者在走访后了解到，业务量攀升、人力资源紧缺、考核指标等压力开始在末端网点加速显现。与此同时，在业内，部分快递品牌的“蹭网”行为遭遇禁止，而龙头企业整合物流资源的传言一时难分真假。在快递量井喷前夕，电商物流行业正涌动着暗流。

“派件量将是当前的3倍”

在“双11”节点，末端网点细微变化牵动着各方的神经。10月25日，北京商报记者走访位于朝阳区的菜鸟驿站罗马街区店时发现，店内和店外均堆放着大量包裹。

事实上，每当大促来临，末端网点在人力、资源分配、揽件指标等方面的压力都会开始迅速攀升。在走访时，北京商报记者看到，部分品牌的快递三轮车身上贴出了招聘启事，以底薪5000-6000元来招募快递员。在朝阳区青年路附近的某小区门口，圆通的快递员不仅摆放了快递架，还设置了移动的妈妈驿站。一位快递员向记者介绍，他派送的范围包含两个社区，据他了解，第一个社区日均包裹量为400-500件，有2个快递员配送，另一个社区日均为1000-1300件，安排了5个人配送。“‘双11’高峰期时，派件量将是当前的3倍，”他说道，“现在我是早上6点半上班，晚上大概9点左右下班。”

为了应对大促攀升的快递量，不少网点正在设法吸纳人手进行末端配送，然而部分网点负责人向北京商报记者坦言今年“双11”的经营压力较大。“当前越来越低的派费利润使得招人变得较为困难，同时总部对‘双11’派件量等指标考核严格，需要处理的数据较多，如果没有完成指标网点会被罚款，这又会导致业务员更加难找。”一位加盟商如此表示。

据人力资源和社会保障部于7月发布的《2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行》显示，快递员成为全国最为短缺的职业之一，位列第二名，而北京位列需求城市第一名。

极兔的机会？

在运力资源紧张的当下，部分快递员还出现一兼多职的情况。一位居住在海淀区的王女士告诉北京商报记者，“双11”期间她在拼多多上购买了商品后，订单由圆通的快递员送货上门，而快递包装上显示的却是极兔速递的标志。

可见，对于3月进入国内并迅速起网的极兔速递来说，“双11”所形成的大量网购需求无疑是新人露面、树立品牌印象的好时期。据相关媒体报道，在“6·18”之后，极兔速递的日均快递单量已经稳定在500万单以上。与此同时，为了较快提升末端网络和运力，极兔速递会以高出几毛钱的派费来吸引其他品牌的快递员进行代发，因此这也引起了其他快递企业的警觉。

在圆通、申通相继禁止全网代理极兔速递的业务后，10月19日，韵达在内网发布《关于全网禁止代理极兔业务的通知》。其提及，韵达速递下属加盟公司（含承包区）不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。

值得玩味的是，每当一家通达系企业禁止极兔速递“蹭网”，该事件便会成为热议。在快递专家赵小敏眼中，事实上极兔速递的实力当前还无法与成熟的快递企业相比。他表示，做物流并不是一个一蹴而就的事情，不仅需要庞大的资金消耗，土地资源的获取、场地设备建设等也是时不我待的事情。

另一方面，极兔速递的重要合作伙伴拼多多因平台订单量的猛增态势，已经令人无法忽视其在物流领域的布局动作。10月21日，据拼多多CEO陈磊公布的数据显示，拼多多平均每天寄出的包裹超过7000万件，约占全国快递量的1/3。

竞速圈地

其实，除了因拼多多获得流量关注的极兔速递外，今年国内还悄然出现了两个加盟制电商物流网络，分别为京东的众邮快递和顺丰的丰网速运。

据众邮快递微信公众号资料显示，当前众邮快递已经在北京、天津、河北、上海等7地开放加盟。数据显示，截至8月底，众邮快递已经在全国范围内铺设网点超过530家。在华北区域，未来规划一级网点数量将超过560家。

而来自顺丰的丰网速运，即深圳丰网速运有限公司在今年8月获得国内跨省经营快递许可。不过，和其他品牌开放加盟不同，丰网速运将会优先从顺丰加盟制快运品牌顺心捷达中寻找加盟商。

自营物流企业均以加盟制招式入局，无疑是将通达系盘踞已久的电商物流市场再掘出一杯羹。近日，据相关自媒体平台爆料，某二线快递公司将被龙头企业接管，后者将通过入股的方式接管该品牌，并将该品牌业务并入自身新的电商网络。

该消息引发了众多网友的议论，其中被提及次数较多的物流品牌为顺丰和天天快递。一位资深从业人士向北京商报记者分析认为，物流行业的小道消息一直很多，这则消息所指的两家企业可能是顺丰和天天快递。“今年顺丰的特惠件增速太快，丰网速运也要起网，所以有一定运作的可能。”他表示，顺丰的电商件单量增多了，对顺丰的现有产能会造成较大的压力，对自身品牌也会造成一定损害，所以才会有丰网速运的诞生，而丰网起网所借助的网络，目前只有顺心捷达。

为此，北京商报记者向顺丰相关负责人询问该消息的真实性，截至发稿暂未获得回应。2019年5月，顺丰针对电商市场及客户推出特惠专配产品。其2020年半年报显示，顺丰经济件业务实现不含税营业收入201.83亿元，同比增长76.12%，业务量同比增长240.86%。

而天天快递则是处于水深火热之中。据苏宁易购发布的2020年半年报显示，天天快递上半年营收为5.61亿元，亏损5.52亿元。而在2019年和2018年，天天快递的净亏损分别为17.86亿元和12.97亿元。

同时，苏宁易购在财报中表示，截至2020年6月30日，应收天天快递加盟商加盟费约人民币1.55亿元。因加盟商长期经营困难，该等应收款项逾期已久且经多次追讨仍无法收回，集团认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)