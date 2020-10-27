三季报“扎堆” A股上市银行聚焦业绩保卫战

经历了半数A股上市银行归母净利润同比下降的中期考后，上市银行三季度成绩单成为市场关注焦点。10月26日，北京商报记者根据三季报预计披露时间梳理发现，除已经发布三季度数据的平安银行和上海银行外，剩余34家A股上市银行三季报于本月26日开始陆续亮相，其中，有26家银行将扎堆在两日内晒出成绩单，6家国有银行“巨无霸”业绩情况更是集中披露。分析人士指出，银行业绩的整体性复苏尚未到来，资产质量风险尚未完全释放，中小银行或将加大拨备力度，做实资产分类，这也将拖累部分中小银行利润数据。

利润整体性复苏未到

10月26日晚间，张家港农商行、青岛农商行双双发布三季报。数据显示，今年前三季度，张家港农商行实现营业收入31.01亿元，同比增长10.46%；归母净利润7.68亿元，同比增长4.82%。青岛农商行前三季度实现营业收入70.66亿元，同比增7.39%；归母净利润24.73亿元，同比增4.91%。

在这之前，平安银行于10月21日拉开了2020年上市银行三季报帷幕。财报显示，今年前三季度，该行实现营业收入1165.64亿元，同比增长13.2%；归母净利润223.98亿元，同比下降5.2%，不过，这一降幅较上半年的11.2%收窄6个百分点，三季度该行单季归母净利润同比正增长6.1%。

上海银行紧随其后，于10月23日发布三季报。但与平安银行相反，上海银行三季度受拨备计提加大影响，单季净利润增速转正为负。北京商报记者就上海银行净利润增速转负的原因及该行拨备计提力度是否会在四季度延续等问题采访该行，但截至发稿未收到回复。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，三季报中，将会有更多类似平安银行净利润负增长大幅收窄、上海银行净利润增速由正转负的业绩反转上演，不同类型的银行在净利润增速表现上将出现分化。

银保监会此前披露的数据显示，今年上半年，国有大行、股份制银行、城商行、农商行净利润同比分别下降12%、8.5%、2.1%、11.4%。苏筱芮指出，从该数据来看，城商行队伍在加大不良计提、做实资产分类的工作上仍有提升空间。“上海银行净利润增速由正转负，正是做实资产的具体体现，预计三季度上市城商行队伍将与上海银行保持一定程度的趋同风格。”

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英也认为，银行业整体性复苏尚未到来，三季报业绩将呈现两极分化。例如，平安银行作为位于广东、江苏等经济发达地区的银行典型代表，得益于这些地区对内贸易、全球贸易双反弹导致业绩出现恢复增长，而一些经济欠发达地区的中小银行，在三季度出现业绩由正转负的可能性非常大。

资产质量仍承压

疫情“黑天鹅”影响下，银行资产质量劣化情况受到监管部门和市场关注。从已发布的银行三季报来看，银行不良贷款率尚未出现明显拐点。例如平安银行三季报显示，截至9月末，该行不良贷款率1.32%，较6月末大幅收窄33个基点，这主要是由于该行在三季度加大了不良资产的核销力度。今年前三季度，平安银行核销不良资产404.02亿元，其中，三季度单季核销不良资产210亿元，超过上半年核销总额。从新增不良贷款方面来看，根据国泰君安银行团队计算，该行三季度不良贷款生成率为2.08%，较上半年微升3个基点。

王红英指出，目前银行资产质量已经趋于稳定，但从整体经济周期来看，国内GDP仍处于调整阶段，在此过程中，由于市场需求下降，企业、尤其是中小微企业出现结构性的经营好转还没有到达时点，企业经营风险还没有得到完全规避，这给银行资产质量造成了压力，同时也是监管要求银行加大拨备计提与不良核销力度的原因。

加大核销力度或将成为银行三、四季度不良率改善的主要因素。10月22日，银保监会副主席梁涛披露，前三季度银行业共处置不良贷款1.73万亿元，新提取贷款损失准备金1.54万亿元，同比增长15%。此前银保监会预计今年银行业将处置不良贷款3.4万亿元。苏筱芮表示，预计不少银行三、四季度将像平安银行一样加大不良核销。

个贷业务或现复苏性增长

今年上半年，银行个人贷款成为受疫情影响劣化最严重的资产，尤其是信用卡业务不良贷款率抬头最为明显。但多家银行在半年报中对下半年信用卡资产质量作出积极预期。如今从已发布的三季报来看，银行零售资产质量改善预期有望落地。例如财报显示，截至9月末，平安银行信用卡不良率2.25%，较6月末减少0.1个百分点。

对此，苏筱芮表示，随着大环境的整体复苏，银行个贷资产质量缓解已成大局，部分应对及时的银行将迎来拐点。同时，她指出，银行上半年在个贷方面的收紧有望在近期放开。“随着‘双11’年度购物狂欢节的来临，各种‘提额大战’不可避免，银行若不放开相关业务，以蚂蚁、京东、美团等为代表的互联网巨头将利用其电商生态及旗下信用支付产品占领消费金融的高地。”

王红英也表示，高收益的零售业务始终是银行的重要收入来源之一，同时在民间融资渠道，例如P2P得到大幅收缩的监管环境下，银行零售端贷款弥补这部分的空缺，也是完善金融信贷体系的一个重要手段，因此，预计四季度银行个贷业务将会出现结构性增长。“再加上元旦、春节消费旺季的来临，未来银行整体对个贷业务的放宽将是一个大概率的事件。”他补充道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)