大泰金石基金违规遭弃 第三方代销机构洗牌加剧

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）公募基金市场快速发展的当下，作为其中重要一环的基金销售也备受各家基金公司重视，尤其是在合作伙伴，即代销机构的选择上越发谨慎，针对存在风险隐患的机构也会迅速采取终止合作措施。10月26日，北京商报记者注意到，10月以来，已有5家基金公司先后宣布与大泰金石基金销售有限公司（以下简称“大泰金石基金”）终止合作。在业内人士看来，这或主要与该机构存在多项违规遭监管暂停基金销售业务有关。

10月26日，东吴基金发布公告称，为维护基金持有人利益，东吴基金自10月28日起终止大泰金石基金办理旗下基金的认购、申购、定投及转换等业务。而除东吴基金外，仅10月以来，包括新沃基金、浙商证券资管、天弘基金、华宸未来基金在内的4家基金管理人也先后宣布终止与大泰金石基金的合作业务。

对于近期密集出现终止合作的情况，北京商报记者采访上述部分基金公司，某中型公募市场部人士透露，是由于大泰金石基金被江苏证监局吊销执照，才选择终止合作。另外，也有公募基金研究人士认为，大泰金石基金曾多次遭到监管处罚，是基金公司与其解约的根本原因。

据了解，今年9月，江苏证监局曾下发暂停大泰金石基金办理基金销售业务的行政监管措施。彼时公告表示，大泰金石基金存在高级管理人员实际发生变更，但未将变更情况报监管备案；自2020年8月起，公司取得基金从业资格的实际在岗人员持续不足10人；公司已无法确保基金销售信息管理平台安全、高效运行等问题。根据相关规定，对大泰金石基金采取暂停办理基金销售业务12个月的行政监管措施。

虽然目前大泰金石基金是否遭吊销执照尚不得而知，但北京商报记者发现，大泰金石基金官网已显示无法访问。此外，北京商报记者拨打天眼查公开信息显示的大泰金石基金2019年报中的联系电话时，则被告知“您的号码有误，请查证后再拨”。

事实上，随着近年来互联网技术的逐步发展，作为“第三方”主力的独立基金销售机构的影响逐步扩大，“马太效应”也在持续加强。头部机构实力在不断提升的同时，部分中小型机构则由于代销实力不佳，且可能有潜在风险遭弃。据北京商报记者不完全统计，今年下半年以来，截至10月26日，被部分基金公司暂停办理旗下基金销售业务的第三方代销机构已多达32家，包括上海景谷基金、浙江金观诚基金、成都华羿恒信基金等。

平安证券研究所基金研究团队负责人贾志表示，基金代销机构的代销能力差异很大，基金公司进行有选择的合作，是提高效率、优化资源的选择。如今代销机构的市场份额已经相对稳固，排名靠后的基金代销机构，尤其是小规模的独立基金销售机构，恐将被市场淘汰。而有一定竞争力的代销机构，还是应该在保障基本的申赎体验基础上，做好客户服务，提高服务附加值，才能获得更多客户的认可。

“第三方代销机构本来就该洗牌了。” 沪上一位市场分析人士直言，“对于这类机构而言，如果缺乏流量和渠道，是很难做起来的。仅从同类机构看，就有天天基金、蚂蚁基金等头部公司，另外，众多银行和券商也具备很强的竞争力。中小型机构想要加强实力，还是要明确自身的定位，未必像部分头部机构重点打造线上服务，有些特点也是可以的，例如主要对接机构投资者、中小型银行等。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)