云“吸”宠提速 萌宠短视频催生新经济

本报记者 袁璐 实习记者 鹿杨

在人人皆可做直播的当下，镜头主角不止于人。会滑滑板的斗牛犬、有着天使般笑容的萨摩耶、软萌又会撒娇的橘猫……许多萌宠不知不觉霸占了直播间，吸引了众多网友为它们点赞并狂刷礼物。除了我们常见的猫狗外，宠物短视频账号、宠物直播镜头前的主人公也越来越多元，小香猪、柯尔鸭、羊驼、乌龟等小动物吸引着网友的眼球。

快手的一份报告显示，截至2020年5月，快手每5.4秒就有一场宠物直播，观众超1亿人。不可否认，这些萌宠已然成为抖音、快手、淘宝等平台抢占流量的利器，并带动了宠物电商乃至整个宠物经济的迅猛发展。

438万人在线看网红小香猪

一只憨态可掬的小香猪竟然会自己坐在马桶上上厕所！它的屁股坐在宠物马桶上，两前腿扶在翘起的后腿上，还呼哧呼哧地喘着气，这则短视频在抖音账号“元宝不听话”上一经发布，立刻获得了438万点赞量，并迅速涨粉300万，评论里的粉丝纷纷喊道：“这也太可爱了！”“活像一个小朋友！”另一只小香猪作为主播在镜头前则主要负责吃，网友大呼“解压”“治愈”。

近段时间风靡全网的柯尔鸭也成了直播间的常客。在快手直播间里，一只柯尔鸭正在和一位网红主播连线比拼唱歌才艺。与它连线的网红刚唱完一首《数鸭子》，柯尔鸭也不甘落后，嘎嘎嘎地唱起了歌，叫声一会儿急促一会儿舒缓，配上呆萌的表情，灵动的神态，让网友礼物刷不停。一会儿工夫，柯尔鸭的热度就战胜了专业的唱歌博主。这只柯尔鸭的主人说，这些流量确实给他带来了可观的收入，目前有计划辞掉现有工作，做一名全职宠物博主。

在淘宝直播上，宠物民宿也让粉丝大开眼界，直播镜头前，一只金毛和一只柯基担当导游亲自带着网友们走遍了民宿的每一个房间，专为狗狗设置的游泳池、秋千、滑梯让看直播的网友不禁感叹“人不如狗”。如今，众多网友成为了这些宠物的粉丝，甚至不惜一掷千金。

一次带货金额达208万元

除了可爱卖萌，宠物们的带货能力也不容小觑。在“6·18”促销期间，抖音宠物主播“汪小隐严选”直播带货金额达208万元，累计观看总人次近百万。

实际上，宠物消费升级已经成为了养宠人士不争的事实。除了狗粮猫粮等宠物食品外，保健品和宠物娱乐设施也少不了。“维生素、益生菌、碘化钾、乳铁蛋白、鱼油、营养粉……还打算给买个更大的猫爬架”，家有4只宠物猫的彭女士向记者介绍她在宠物上的花费，“这些宠物用品很多都是在直播间里拍来的，看到宠物博主有的猫粮、玩具，也想配上”。彭女士说，她每个月都要在宠物直播间购入2000元左右的宠物用品，比起养第一只猫的时候，现在平均每只猫的花费增长了近5倍。

不仅宠物的日常花销随着宠物直播的盛行被激发，给宠物过生日、为宠物举办婚礼也越来越常见。秦女士家有一只斗牛犬，最近刚过了3岁的生日，“带它做了一个宠物洗护花了50块，买的宠物蛋糕188块，再加上房间的布置、打印宠物照片、制作生日海报，这次给宠物过生日花费将近500块”，秦女士接着说，“以前也没想过给宠物过生日，有一次刷抖音看到一只小狗直播过生日，就萌生了这个想法，以后还打算给它办个温馨的宠物婚礼！”

宠物消费升级的背后，是消费观念的变化和情感诉求的需要，为宠物消费的人群大多是80后、90后，他们不仅具备一定的消费能力，更将宠物视作家人。据《2019年中国宠物行业白皮书》研究显示，59.1%的宠物主把宠物视为自己的孩子。为宠物消费不仅是对“家人”的爱的物质表现形式，也能满足自身的某种情感需要和缓解生活焦虑。

市场规模已超2000万元

《2019年中国宠物行业白皮书》显示，2019年，全国城镇犬猫数量为9915万只，消费规模超2000亿元。这个千亿级的市场如今仍在不断发展。

饿了么发布的《2020宠物外卖报告》中提到，过去一年，饿了么宠物外卖订单增长135%，平均一单的消费为125元。猫粮、犬粮、猫砂、罐头、零食等商品的销售增长都超过100%。这表示，人们越来越喜欢在线上为宠物选购商品，并且还十分舍得为宠物花钱。

除了宠物外卖，宠物行业的媒体公司同样发展喜人，星宠秀就是一家专营宠物视频制作、宠物网红运营的公司。据其公布的一份数据显示，2020年该公司业绩翻了近4倍。据该公司规划，在自媒体平台选择上，以抖音和小红书为主，同时布局B站和快手。其在小红书签约合作的纯宠物账号已增长到800个。

然而，这个看似火热的宠物市场也需要“冷眼”看待。在今年疫情的影响下，很多从事宠物专业洗护、医疗的门店都受到了不小冲击。在业内人士看来，宠物行业目前还面临诸多内外部问题，从业者只有抓住提供线上服务转型的机遇才能共享红利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)