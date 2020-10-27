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数字货币成推动拉美发展“利器”

吴昊

2020年10月27日08:00  来源：经济参考报
 

　　数字货币近年在拉美兴起，促使拉美多国政府开展数字创新应用，带领民众步入数字生活，并成为解决社会矛盾、推动经济发展的一大“利器”。

　　调查公司斯塔蒂斯塔2019年一项调查结果显示，全球使用数字货币最普遍的前七个国家中，拉美国家占据五席，分别为巴西、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥和智利。

　　近年来，拉美多国政府不断加大数字货币创新与应用。2017年底，委内瑞拉政府宣布将原油作为实物抵押，发行数字加密货币“石油币”用以国际支付。今年9月，哥伦比亚政府批准加密交易监管沙箱新机制，明年正式运行。

　　数字货币日益走进拉美民众生活。今年以来，一些阿根廷房地产企业研究用数字货币支付购房款。在疫情冲击下，萨尔瓦多南部旅游小镇居民开始学习比特币投资知识，推广数字货币支付。不少旅居美国的墨西哥侨民使用数字货币向家乡亲人汇款……

　　一些拉美国家经历了经济衰退和金融风险，出现物价上涨、货币贬值，失业率及通胀率高居不下。民众寻求法定货币替代品，加密数字货币开始受追捧。一项调查结果显示，73.4%受访阿根廷民众表示，当前经济形势下，数字货币是最有效的储蓄方式。

　　有媒体分析指出，拉美地区推动数字货币发展，有利于缓解拉美结构性腐败，推动社会生产力发展。

　　一些机构也指出拉美数字货币发展的不足与挑战。区块链分析机构ChainAnalysis9月发布的一份报告显示，近一年来，拉美地区数字资产增速在全球仍处于较低水平。此外，调查公司Intsight的报告显示，一些网络犯罪组织和贩毒集团，利用数字货币相关技术成果及交易平台，从事洗钱等非法活动，对网络与社会安全构成威胁。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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