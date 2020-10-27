数字货币成推动拉美发展“利器”

数字货币近年在拉美兴起，促使拉美多国政府开展数字创新应用，带领民众步入数字生活，并成为解决社会矛盾、推动经济发展的一大“利器”。
调查公司斯塔蒂斯塔2019年一项调查结果显示，全球使用数字货币最普遍的前七个国家中，拉美国家占据五席，分别为巴西、哥伦比亚、阿根廷、墨西哥和智利。
近年来，拉美多国政府不断加大数字货币创新与应用。2017年底，委内瑞拉政府宣布将原油作为实物抵押，发行数字加密货币“石油币”用以国际支付。今年9月，哥伦比亚政府批准加密交易监管沙箱新机制，明年正式运行。
数字货币日益走进拉美民众生活。今年以来，一些阿根廷房地产企业研究用数字货币支付购房款。在疫情冲击下，萨尔瓦多南部旅游小镇居民开始学习比特币投资知识，推广数字货币支付。不少旅居美国的墨西哥侨民使用数字货币向家乡亲人汇款……
一些拉美国家经历了经济衰退和金融风险，出现物价上涨、货币贬值，失业率及通胀率高居不下。民众寻求法定货币替代品，加密数字货币开始受追捧。一项调查结果显示，73.4%受访阿根廷民众表示，当前经济形势下，数字货币是最有效的储蓄方式。
有媒体分析指出，拉美地区推动数字货币发展，有利于缓解拉美结构性腐败，推动社会生产力发展。
一些机构也指出拉美数字货币发展的不足与挑战。区块链分析机构ChainAnalysis9月发布的一份报告显示，近一年来，拉美地区数字资产增速在全球仍处于较低水平。此外，调查公司Intsight的报告显示，一些网络犯罪组织和贩毒集团，利用数字货币相关技术成果及交易平台，从事洗钱等非法活动，对网络与社会安全构成威胁。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】