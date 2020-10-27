“十三五”以来税收征管体制改革红利持续释放

“十三五”以来，我国税收征管体制改革在多个关键领域取得了新突破。记者采访了解到，当前，改革的成果已经落地生效，多重红利在持续释放。

税务机构由“分”到“合”，办税服务先行实现了“1+1>2”的效果。合并后的税务部门不断通过简化环节、简便程序、精简资料，持续提升纳税人、缴费人的获得感。

改革持续深入，服务也不断升级。今年，通过信息技术手段，税务部门先后分3批推出54项具体措施，梳理发布税费事项网上办理清单，让“非接触式”成为办税新常态。

国税地税征管体制改革在信息化和大数据领域的深耕，让税收大数据在征管实践中的作用愈发凸显。在国家税务总局提出“数据服务大局要加力”的明确要求后，短短数月，各级税务机关闻令而动，进一步盘活数据资源、挖掘数据价值、拓展数据应用，竭力为复工复产复销按下“快进键”。

与此同时，各地税务部门通过全力落实各项减税降费政策，加速推动市场主体自助创新“强链”，利用国内疫情防控形势好于海外的黄金“窗口期”，抢占国际市场份额，从而助力构建新发展格局。

业内指出，“十三五”时期征管体制改革顺利推进，逐步构建起优化高效统一的税收征管体系，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用进一步彰显。展望下一阶段，税收征管体制改革仍将向纵深推进。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)