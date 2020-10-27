人民网>>财经

“十三五”以来税收征管体制改革红利持续释放

2020年10月27日08:01  来源：经济参考报
 

　　“十三五”以来，我国税收征管体制改革在多个关键领域取得了新突破。记者采访了解到，当前，改革的成果已经落地生效，多重红利在持续释放。

　　税务机构由“分”到“合”，办税服务先行实现了“1+1>2”的效果。合并后的税务部门不断通过简化环节、简便程序、精简资料，持续提升纳税人、缴费人的获得感。

　　改革持续深入，服务也不断升级。今年，通过信息技术手段，税务部门先后分3批推出54项具体措施，梳理发布税费事项网上办理清单，让“非接触式”成为办税新常态。

　　国税地税征管体制改革在信息化和大数据领域的深耕，让税收大数据在征管实践中的作用愈发凸显。在国家税务总局提出“数据服务大局要加力”的明确要求后，短短数月，各级税务机关闻令而动，进一步盘活数据资源、挖掘数据价值、拓展数据应用，竭力为复工复产复销按下“快进键”。

　　与此同时，各地税务部门通过全力落实各项减税降费政策，加速推动市场主体自助创新“强链”，利用国内疫情防控形势好于海外的黄金“窗口期”，抢占国际市场份额，从而助力构建新发展格局。

　　业内指出，“十三五”时期征管体制改革顺利推进，逐步构建起优化高效统一的税收征管体系，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用进一步彰显。展望下一阶段，税收征管体制改革仍将向纵深推进。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved