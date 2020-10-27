数据显示：前三季度企业债发行近3000亿元

我国企业债发行持续回暖。Wind最新统计数据显示，9月企业债券发行49只，发行规模442.5亿元，同比分别增长58%和46%。自此，我国前三季度企业债累计发行268只，规模高达2934.8亿元。
注册制落地半年以来，我国企业债发行不断提速。从市场结构来看，9月发行的企业债有14只为产业债，发行规模99.10亿元。有13个省份发行规模较上年同期增长。
业内专家表示，企业债是地方企业融资的主要途径之一，有助于企业调用更大范围的资金，同时也能帮助企业优化债务性融资期限。注册制下，企业能更快速地完成资金导入，有助于提升产业投资能力和投资效率。
“小微企业债发行出现增长，增信集合债存在发展空间。”中证鹏元评级研究发展部研究员史晓姗表示，从政策导向看，小微企业债仍将以金融机构为主，但小微企业增信集合债的发行规模将有所增加，主要以当地大型城投公司为主。
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