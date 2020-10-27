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中钢协：2020年我国粗钢年产量将超10亿吨

记者 梁倩 北京报道

2020年10月27日08:02  来源：经济参考报
 

　　26日，中国钢铁工业协会召开2020年三季度信息发布会。中钢协副会长兼秘书长屈秀丽表示，四季度我国经济仍将保持增长态势，预计今年全年粗钢产量将超过10亿吨，同比增长3%-5%。

　　国家统计局数据显示，1-9月，我国粗钢产量78159万吨，同比增长4.5%；生铁产量66548万吨，同比增长3.8%；钢材产量96424万吨，同比增长5.6%。从季度看，一季度粗钢产量同比增长1.2%，二季度增长1.7%，三季度增长10.3%。从需求端来看，据测算，9月粗钢表观消费量7.69亿吨，同比增长8.94%，增幅比1-8月扩大1.7个百分点。

　　屈秀丽表示，国家重大投资项目启动和汽车、家电等下游行业快速复苏，拉动钢材需求上涨，钢材价格小幅提升，效益逐步好转。

　　在价格持续回升的背景下，钢企效益持续好转。据中钢协统计，1-9月，重点统计钢铁企业销售收入33970亿元，同比增长5.44%；利润总额1375亿元，同比下降9.46%，降幅较一季度大幅收窄；从负债率来看，9月末，重点统计钢企资产负债率63.3%，同比下降0.53%个百分点。

　　“我们还需认识到，钢铁原材料价格上升明显，制约了企业经济效益提高。”屈秀丽表示。数据显示，9月末，钢材价格比4月末低点上涨9.7%，但进口铁矿石价格上涨幅度高达39.8%；与去年同期相比，钢材价格指数下降0.09%，铁矿石价格则上涨31.25%，进口铁矿石价格涨幅远大于钢材价格涨幅。

　　屈秀丽认为，目前铁矿石、煤炭、焦炭、废钢价格均处高位且呈上涨态势。在此背景下，钢企提高效益困难较大。预计全年重点统计钢企有望实现利润1800亿元，同比小幅下降或持平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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