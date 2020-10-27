海南自由贸易港制度集成创新行动方案出台

10月26日，在《海南自由贸易港制度集成创新行动方案（2020-2022年）》（简称《方案》）发布会上，海南自由贸易港制度集成创新行动方案和任务清单正式发布。围绕贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利等，行动方案提出对18个重点领域开展全方位、深层次制度集成创新。任务清单则明确了2020年至2022年滚动推进的60项制度集成创新重点任务。
据悉，针对投资自由便利，海南将从创设国际投资“单一窗口”、大幅放宽市场准入、强化产权保护、保障公平竞争等方面进行制度集成创新。
在推进贸易自由便利方面，将推动跨境货物贸易、服务贸易和新型国际贸易结算便利化，促进跨境贸易各要素自由便捷流动，逐步推进区域性新型国际贸易中心建设；在货物贸易领域实施“零关税”，有效配置国际国内两种资源；服务贸易领域“既准入又准营”，破除服务贸易壁垒。
资金自由便利流动的制度集成创新方面，《方案》提出将加快建立和不断完善多功能自由贸易账户功能，全面实施全口径跨境融资宏观审慎管理，分步骤分阶段推进资本项目完全可自由兑换，提升金融服务跨境贸易投资自由化便利化水平。分阶段开放资本项目，建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系，开展QFLP和QDLP试点，建立健全新的跨境融资管理体制。
中信建投指出，海南为吸引企业，其全岛企业所得税率均为15%，优惠明显，增加值超过30%免交关税的政策红利显著，整车制造等或可受益；离岛免税购物方面，随着额度的提高以及品种的扩展，预计未来海南离岛免税购物将进一步发展，利好当地免税和旅游产业打开发展空间。同时，产业发展带动基础设施需求提升，经济提升或将为基建投资带来更多资金支持。川财证券建议重点关注旅游+消费服务、基建、高新技术等几个方向。高新技术产业方面，海南省发展高新技术产业空间较大，政策支持也逐步明朗，重点关注海洋科技、现代农业、金融科技等方面的战略创新。
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