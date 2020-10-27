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蚂蚁集团发行价出炉 总市值达2.1万亿

2020年10月27日08:04  来源：经济参考报
 

　　10月26日晚间，蚂蚁集团（688688.SH）在上交所和港交所同步公布了发行价格。上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

　　按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。

　　阿里巴巴（09988.HK）26日晚间发布公告称，公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份，按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。

　　在蚂蚁集团公布的战略配售结果中，天猫获配金额502.24亿元；淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元；宁德时代获配7.87亿元。另外，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

　　蚂蚁集团港股发行价也于同日公布，为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。公告称，预期H股将于2020年11月5日上市，H股将以每手50股进行买卖，H股的股份代号为6688。

　　10月27日，蚂蚁集团将进行网上路演，29日进行申购。多位券商机构人士预测，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。上交所公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股，网下整体申购倍数已达284倍。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测，蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率为24倍。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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