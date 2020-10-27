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深交所发布创科技和创医药指数

记者 张小洁 北京报道

2020年10月27日08:04  来源：经济参考报
 

　　记者从深交所获悉，10月26日，深交所和深圳证券信息有限公司发布创业板科技指数（指数简称：创科技，指数代码：399276）和创业板医药卫生指数（指数简称：创医药，指数代码：399275）。截至当日收盘，创科技指数上涨1.12%、报收5674.66点，与基日点位相比涨幅为467.47%；创医药指数上涨0.75%、报收6029.50点，与基日点位相比涨幅为502.95%。

　　深交所相关负责人表示，创业板科技指数和创业板医药卫生指数的发布，有利于更好反映创业板优势行业发展成果，为市场分享创业板发展红利提供优质投资标的。

　　据了解，创科技指数从科技相关产业中选取50只研发投入高、基本面表现良好、流动性好的股票构成样本股，以反映创业板市场科技相关产业上市公司的运行特征，其前十大权重股为宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、汇川技术、亿纬锂能、信维通信、乐普医疗、蓝思科技、深信服和同花顺。从50只样本股的行业分布看，信息技术领域有36家，医药卫生领域有8家，工业和电信业务领域分别各有3家。

　　创医药指数由业务涉及医药卫生行业的50家A股创业板上市公司组成，前十大权重股为迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、沃森生物、康泰生物、泰格医药、乐普医疗、健帆生物、华大基因和贝达药业。

　　国证指数网公开信息显示，两个指数均以2012年12月31日为基日，基点为1000点，包括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据，全收益指数通过国证指数网发布收盘行情数据。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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