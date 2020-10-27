三季报业绩亮眼 集成电路概念获主力资金青睐

近日，芯朋微、华润微等多家集成电路上市公司披露三季报，亮眼业绩带动集成电路板块逆势上涨。截至10月26日收盘，圣邦股份领涨5.59%，芯朋微、睿创微纳等6只个股涨幅超过3%，当日集成电路板块主力净流入资金共达2.18亿元。

抢眼的三季报业绩或是首要促涨因素。

10月25日晚，芯朋微披露三季报，前三季度共实现营收2.80亿元，同比增长20.24%；实现归母净利润5926.83万元， 同比增长35.92%。其中，第三季度归母净利润同比增长61.55%，业绩创历史新高。

消息公布后，10月26日早盘，芯朋微股价逆市上涨，一度涨逾8%。截至收盘，芯朋微涨幅为4.40%，同属集成电路概念股的圣邦股份、卓胜微、睿创微纳、芯原股份等涨幅均在3%以上，其中，圣邦股份实现领涨，涨幅为5.59%。

据东方财富Choice数据统计，截至收盘，集成电路板块主力净流入资金达2.18亿元，其中中芯国际主力净流入达1.79亿元居于榜首，圣邦股份、通富微电、韦尔股份、卓胜微、芯朋微等8只个股主力净流入资金均在1000万元以上。

除芯朋微外，卓胜微等10家集成电路概念公司也于近日公布了三季报，多家公司业绩增长突出；卓胜微三季报显示，前三季度公司营收、净利同比增长均超过100%；华润微前三季度净利润同比增幅同样达到154.59%；而主营封装测试的晶方科技三季报更是取得了营收增长123.90%、净利增长416.45%的亮眼成绩。

良好业绩的背后，是多项利好政策对产业链的催化。10月26日，工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案答复的函中表示，下一步，工信部积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作。

与此同时，地方集成电路发展支持政策也在相继落地。珠海、上海、江西均出台了大力支持集成电路产业发展的意见。

从行业发展来看，我国半导体行业维持较高景气度，集成电路发展前景广阔。中国半导体行业协会公布数据显示，2020年上半年度中国集成电路产业销售收入为3539亿元，同比增长16.1%。其中，集成电路晶圆制造业销售同比增长17.8%；集成电路封测业销售收入同比增长5.9%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)