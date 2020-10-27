假的数字人民币钱包已出现，真的是啥样？

中新网客户端北京10月27日电(记者 李金磊)10月26日，“市场上已出现假冒数字人民币钱包”冲上了微博热搜第一名。很多小伙伴不解：什么是数字人民币？还没见过真的，假的都已经出来了？

10月25日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第二届外滩金融峰会上演讲。直播截图

假冒数字人民币钱包咋回事？

原来，10月25日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第二届外滩金融峰会上说：“我们已经发现市场上出现了假冒的数字人民币钱包。”

穆长春称，和纸钞时代一样，人民银行依然面临着防伪和防假的问题，在纸钞时代防伪和防假成本相当高，在数字人民币时代，依然要降低防假防伪的成本，就需要统筹建设数字人民币的钱包生态，以便于老百姓识别。

“要统筹管理数字人民币钱包，统一数字人民币认知体系，有效降低防伪成本。按照双层运营原则，采用共建、共享方式由央行和指定运营机构共同开发钱包生态平台，同时要实现各自的视觉识别和特色功能。”穆长春说。

日前，深圳试点发放1000万元数字人民币红包，每个红包金额为200元，领取数字人民币红包需要下载数字人民币App，开立个人数字钱包。需要注意的是，不同银行的数字人民币的底色不一样，比如建行是蓝色，农行是绿色，工行和中行是红色。

数字人民币红包截图。

什么是数字人民币？

按照央行最新的定义，数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币。由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。

简单来说，数字人民币是现金的数字化替代。

穆长春介绍，数字人民币主要定位于M0，即流通中的现钞和硬币。它并非一种新的货币，而是人民币的数字化形态。

纸钞能买的东西数字人民币都能买

最近有谣言说深圳二手房的交易，有的交易人被迫收数字人民币，还不让兑换黄金，也不让兑换外币。

对此，穆长春强调，数字人民币和纸钞、硬币是等价的，纸钞能买的东西，数字人民币都能买，纸钞能兑换的外币，数字人民币当然也能兑换，所以大家不要担心。

建行数字人民币测试界面截图。

数字人民币没利息，兑换免费

数字人民币是现金的数字化替代，而现金没有利息，所以，数字人民币也没有利息。

按照央行的说法，数字人民币不计付利息，具有非盈利性，追求的是社会效益和社会福利最大化。因此，人民银行对数字人民币执行与现金一致的免费策略。央行建立免费的数字人民币价值转移体系和金融基础设施，不向发行层收取兑换流通服务费用，商业银行也不向个人客户收取数字人民币的兑出、兑回服务费。

穆长春指出，尽管央行不向发行层收取兑换流通服务费，商业银行也不向客户收取兑出、兑回的服务费，但运营机构、市场服务机构与商户之间的费用需要通过市场机制，由双方通过市场化的方式来决定。

可双离线支付，碰一碰转账

穆长春近日还在2020金融街论坛年会上表示，“后续在试点过程中还会有新的项目推出，比如‘双离线’的钱包已经完全开发完毕，使用也比较顺畅，在后续试点过程中也会应用到。”

据悉，双离线支付是指介质和受理终端都离线的情况下完成业务的一个过程。即使在没有手机信号的情况下，依然可以使用，只要装有数字货币钱包的手机，拿在一起碰一碰，就可以方便地完成转账或者支付。

“无网的情况下不生成二维码，但可以用碰一碰NFC直接付款，非常方便。”深圳一位数字人民币红包的中奖者告诉中新网记者，自己使用了碰一碰付款，比其他支付方式更便捷。

深圳一中奖者的数字人民币红包的交易记录。

数字人民币和纸钞将长期并存

数字人民币会不会完全替代纸钞？对此，穆长春说，在可预见的将来，数字人民币和纸钞将长期并存。

“我们一直在研发适合老年人或者排斥使用智能终端人群使用的数字人民币产品。”穆长春说，数字人民币的发行不是靠行政强制来实现的，而是应该以市场化的方式来进行，也就是说老百姓需要兑换多少，我们就发行多少。另外，只要老百姓有使用纸钞的需求，人民银行就不会停止纸钞的供应。

跟微信、支付宝没有竞争关系

谈及数字人民币与微信、支付宝的关系，穆长春解释，两者根本上并不是同一个维度上的东西。微信、支付宝是“钱包”，而数字人民币是里面装的“钱”。

“目前微信、支付宝已经成为了零售支付场景下具有系统重要性的金融基础设施，通俗而言它是‘钱包’，是‘高速公路’，里面用来支付的内容，在电子支付时代是商业银行存款货币，而在数字人民币时代，钱包里面增加了数字人民币的选项。因此，未来老百姓使用微信、支付宝支付不仅可以选择商业银行存款货币，也可以选择数字人民币。” 穆长春说。

穆长春称，腾讯、蚂蚁集团各自的商业银行也属于运营机构，因此和数字人民币不存在竞争关系。

据悉，目前，数字人民币正在深圳、苏州、雄安、成都以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，正式推出没有时间表。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)