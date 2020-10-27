始于“锂”想 忠于理想——遂宁打造中国锂业之都发展纪实

2020年，“锂”汇遂宁。

这是极不平凡的一年，遂宁坐标从未如此突出和鲜明——

在遂宁全力打造中国锂业之都的关键期，三件大事不期而遇，重大机遇叠加交汇：中央在成渝地区画出双城经济圈、中国第四增长极呼之欲出，我国正在构建双循环新发展格局，中国制造2025到了发展关键期……遂宁正从成渝地理中心挺起发展中心的脊梁。

全面贯彻落实中央和省委关于成渝地区双城经济圈建设的部署，遂宁正在积极稳健地推动建设联动成渝的重要门户枢纽、建设成渝发展主轴绿色经济强市、与潼南共建川渝毗邻地区一体化发展先行区。

宏观引领，撬动特色发展。锂电被提到前所未有的高度，成为全市产业“一号工程”，也是举全市之力推动落实中国制造2025计划的关键性产业。

始于“锂”想，忠于理想。遂宁认真贯彻落实省委书记彭清华对遂宁发展锂电产业的系列重要指示和批示精神，在成渝之心的遂州大地，在这片5300平方公里、370万人民繁衍生息的发展沃土上，奏响雄浑激昂的“锂想”奋斗交响曲。

一幕幕感人记忆令人难忘、催人奋进——

新冠肺炎疫情之下，四川裕能“踏云而来”；四川新锂想加速建设加快投产；上海凌翼动力、江苏龙蟠科技落户遂宁；更多全国锂电企业纷至沓来，考察遂宁牵手遂宁……不断扩大的朋友圈，不断壮大的“锂”战友，让遂宁打造中国锂业之都更加充满底气。

遂宁速度、遂宁力度、遂宁温度、遂宁高度，从“锂”而来，因“锂”而生。

时间轴上，遂宁28年的“锂”想奋进，汇聚了12家锂电上市公司、39家锂电企业，成为全国锂电产业链最完善的集中发展区之一，核心区射洪市更是亚洲最大的锂材料生产基地——我们赶了一个“早集”，在能源技术革命风起云涌的时代拥抱“风口”、站在云端。

空间轴上，在成渝地区双城经济圈建设国家战略下，遂宁锂电扛起特色产业发展大旗——我们含着区域的“金钥匙”，将区位优势、交通优势、生态优势、资源优势、文化优势等转化为锂电产业的发展优势，发展有“锂”、“锂”所当然。

产业轴上，发端于1992年的基础锂盐，通过多年的延链、补链、强链，遂宁已成为全国锂电产业链最完善的集中发展区之一。瞄准千亿锂电产业集群，延长度、拓宽度、聚强度，遂宁正全力构建“锂矿-材料-电池-终端-回收”五位一体的锂电产业大“链网”。

时间窗口给予遂宁锂电一份厚重“大礼”，千亿产业行道途中，发起新一轮冲锋。

从这里出发，遂宁因“锂”而精彩！

绿鑫科技生产车间。

遂宁担当

从历史中来，我们笃定前行！

定力，来自沉甸甸的责任

2019年6月，由遂宁提出的《坚持高点定位突出延链发展遂宁市加快培育支柱产业打造“中国锂电之都”》引起省委书记彭清华高度重视。他批示：“遂宁锂电等特色产业渐呈规模化发展趋势，要高质量打造符合我省实际的特色产业集聚区、优势区。”这份批示，为发展中的遂宁锂电产业指明了方向……

几天后，市委书记邵革军主持召开专题研究锂电及新材料产业发展工作会。会议认为，加快推进锂电产业发展、打造锂电之都，是我市基于产业发展趋势、全省产业布局和遂宁比较优势得出的科学论证，是广泛听取意见作出的重大决策。

这次重大决策，成为遂宁打造中国锂业之都的加速器。

基于发展趋势——这是遂宁在能源变革时代拥抱全球化的勇气和魄力。据世界权威机构预测，全球锂电池市场增长空间广阔，2020-2030年，全球锂电池产业整体处于快速发展阶段，全球锂电池出货量年增速将高于16%，到2030年出货量可达2540GWh，是2020年的10倍以上。

基于产业布局——遂宁锂电是全省确定的5个万亿级支柱产业中先进材料产业的重要一环。2017年，四川省出台《四川省“十三五”战略性新兴产业发展规划》，提出大力支持省内动力电池骨干企业开发高性能锂电池等，提升动力电池核心技术的工程化和产业化能力。《四川省人民政府办公厅关于优化区域产业布局的指导意见》提出，支持遂宁建设成渝经济区重要的锂电新材料产业基地。遂宁的锂电产业规模占四川省比重达25%以上。在全省的新能源大棋局中，遂宁占有重要一席。

基于比较优势——2019年，遂宁被中国有色金属工业协会授予“锂业之都”称号。遂宁建成西部地区产业链最完善的集中发展区，建有全省唯一的锂电专业化园区，拥有全国最大的锂电材料供应商。全市拥有各类锂电项目56个，投资总额500亿元以上，全面投产后年产值规模可达1000亿元以上。

定力，来自坚定的意志

这是一长串踏实的足迹……

遂宁定位中国锂业之都以来，按照“缺什么补什么”原则，针对锂电产业中急需补链强链的关键环节，高密度加大对深圳、江苏等重点区域的企业（项目）对接拜访、实地考察、高层互访力度。几乎每个月，市委书记邵革军，市委副书记、市长邓正权都在招商路上，足迹踏遍广东、福建、江西等锂电产业集中区，目的只有一个：以最大的诚意招引优秀锂电企业入遂发展。

“最近市领导每次外出招商，都是围绕锂电产业进行的。”多次跟随市委书记邵革军外出招商的记者说，“这是遂宁的产业‘一号工程’，也是遂宁高质量发展的必由之路。”

紧抓机遇，时不我待。

遂宁“锂”力度——核心区射洪市曾用几个80%形容发展锂电的力度，用80%的时间精力、80%的发展资源推动锂电产业集群发展，以拓展锂电产业发展的宽度、延伸锂电产业链条的长度、提高锂电产业聚集的强度。

遂宁“锂”速度——在引领区安居区，由湖南湘潭电化投资30亿元、占地500亩的四川裕能锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目，从2月底通过“云招商”正式签约，到7月2万吨纳米级磷酸铁锂一期项目投产，只用了短短4个月时间。1天“云”签约、1天完成公司注册、4天完成4证办理，刷出了遂宁一流营商环境的新速度。

遂宁“锂”强度——大项目加快招引、落地、建设、投产。2019年，新落地华昆能源年产2亿Wh石墨烯锂电池、晟德新材料8000吨纳米级石墨微球等15个项目。今年，新签约重庆天辉日产100万只圆柱型锂离子电池、上海凌翼动力年产4万吨磷酸铁锂正极材料及前躯体等亿元以上项目12个，计划总投资187.2亿元。

遂宁“锂”温度——今年国庆假期后上班第一天，江苏龙蟠科技落户蓬溪县，发展高性能锂电池材料及发动机尾气处理液项目。为帮助企业尽快投产，蓬溪县为龙蟠科技“量身定做”5万平方米标准化厂房，并采用EPC总包模式加快厂房完工进度，为明年6月龙蟠科技投产“保驾护航”。

天齐锂业实验室。

定力，来自对必胜的笃定

为“锂”奋斗，遂宁已有28年。“遂宁的锂电产业，是一代接着一代干，靠几代人奋斗出来的。”陈福怀在射洪从事锂电行业已经20多年。从20多岁的一线工人成长为沉稳的跨国公司天齐锂业主要生产基地的副总经理，陈福怀的奋斗本色从没改变。

“技术的蝶变，不断促成新的产品，变成时代新的动力源。”陈福怀充满自豪地说。这种自豪只有奋斗者才有：遂宁锂电不是无中生有，它有着厚重历史，是靠一代代遂宁人奋斗出来的！

铭记历史，不忘来处。1992年，射洪县筹建射洪锂盐厂，用三年时间在满目荒凉的乱石滩上兴起一座锂盐厂，从矿石中提炼碳酸锂。这被认为是遂宁发展锂电产业的起点，也是有着业内“锂盐航母”称谓天齐锂业的发源地。从这里开始，遂宁打造中国锂业之都有了“源点”和历史归属感。

走进天齐锂业射洪基地，门口的水塔迎面映入眼帘。斑驳的色彩诉说着沧桑历程，也见证着遂宁锂电不断革新技术、不断超越自我的奋斗征程。

“水塔修建于1993年，到现在还在使用。”陈福怀回忆说，90年代修建射洪锂盐厂时，周围是一片乱石滩，城市的水管还没有铺设到这里。生产用水非常不方便，修建水塔的主要功能就是储备净化后的涪江水，再输送到各生产线上。现在，各种管网铺设都已经现代化了，但水塔依然继续发挥着作用。

“从1992年算起，遂宁锂电产业的发展，至少经历了三代人的奋斗。”在陈福怀看来，由射洪锂盐厂作为基础的“锂”战友们算是第一代，他们中大部分人已经退休；2004年天齐锂业入主射洪锂盐厂改制以来形成了第二代，他们是射洪锂电产业集群化发展的中坚力量；目前，随着遂宁锂电产业不断壮大，又迎来了第三代，新生代锂电人擅长利用信息化，更能把握新能源最前沿的需求和脉搏。

奋斗有根、信心满怀。陈福怀感慨，自己出生农村，父母取名“福怀”，意为希望幸福入怀。正是赶上了遂宁锂电产业发展的快车，自己收获了人生的价值和幸福。

遂宁优势

把“命门”握在自己手中！

遂宁打造中国锂业之都优势明显。

在中国锂电产业版图上，遂宁和广东深圳、福建宁德、湖南长沙、天津、江苏常州、安徽合肥、青海、江西宜春一样，都具有一定规模的锂电产业集群，而在中国西部，遂宁属于唯一的全国锂电产业链最完善的集中发展区。

自从今年6月被委托编制《遂宁市锂电特色优势产业发展战略研究报告（2021-2030）》以来，深圳高工产业研究院常务副院长高小兵隔三差五就会从深圳飞来遂宁。“遂宁优势明显，特色鲜明，具备打造中国锂业之都的条件。”在高小兵看来，遂宁无论在政策红利、区域位置、要素成本方面，还是在掌握上游资源、龙头企业、环境容量方面都具有十分明显的优势，特别是遂宁已经初步形成锂电产业集群，为打造中国锂业之都赢得了“先手棋”。

产业最完善的集中发展区优势——遂宁已形成以天齐锂业、盛新锂能为代表的基础锂盐上游产业，以新锂想和朗晟科技为代表的中游产业，以绿鑫电源科技、广东天劲新能源为代表的中下游产业，以金圆环保股份和四川路桥为代表的再生产业，以云制造科技为代表的配套产业，以四川江淮为代表的新能源汽车产业，锂电产业逐渐在遂宁成为“闭环”。

聚集优质资源优势——自2014年天齐锂业完成对澳大利亚泰利森锂业51%的控股，2018年收购智利SQM公司23.77%的股权后，加上天齐锂业在国内的布局，它已成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料龙头供应商。2018年，以下游商家销量计算，天齐锂业是全球第三大电池级碳酸锂供应商，拥有年产4.5万吨锂产品生产能力。射洪市还与青海省格尔木市结为友好市县，与阿坝州建立锂资源战略合作关系，进一步聚集锂矿资源优势。

全球最前沿的技术——无论在国内还是在全球，天齐锂业是同时生产碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂为数不多的企业之一。其产品丰富且高端的背后，是对世界级前沿技术的支撑，将核心技术的命门掌握在自己手中。

拥有强大技术优势的，还有12家上市公司。“在国内，我们是唯一可以既供应宁德时代又供应比亚迪的磷酸铁锂企业。”在四川裕能总经理赵怀球看来，母公司湘潭电化是一家有60多年发展史的锂电企业，有着强大的技术资源和人才资源，在磷酸铁锂方面有着核心竞争力。不仅如此，作为配套企业的之江高新，在生产电解液关键材料二氧戊环方面占领行业绝对优势。

为了让锂电企业“身怀绝技”，遂宁还加大力度创建科技平台，扩大校企“联姻”。与四川大学签订合作共建“四川美丰高分子材料产业研究中心”，与四川省有色冶金研究院合作成立“锂资源综合开发技术创新战略联盟”，建成锂资源与锂材料四川省重点实验室等高水平研发机构。

遂宁先后与重庆大学新材料研究院、成都工业学院等高校加强沟通对接和互动往来，中国电子技术标准化研究院与四川华泰电气有限公司达成推进新能源充电设备标准体系建设试点共识，四川大学、重庆大学等高等院校、科研院所在遂宁布局建设创新型产业集群，培育打造国家级锂电产业创新中心、制造业创新中心等国家和省级创新平台，同时健全行业质检中心等公共创新服务平台。

今年7月，遂宁在成都举行锂电及新材料产业（成都）飞地研发基地授牌仪式。盛屯（四川）新材料研究院、天齐锂业研发中心、四川新锂想中试基地授牌为遂宁锂电及新材料产业（成都）飞地研发基地。同时，10亿元锂电产业发展基金正在积极筹集中。

遂宁魅力

你来，多大的风雨我都来接你！

因“锂”精彩，因“锂”魅力无限，遂宁的全球朋友圈越来越大。

梳理遂宁锂电的朋友圈，我们发现了很多趣事——

自2014年天齐锂业间接控股澳大利亚泰利森锂业51%股权，随后收购全球最大锂生产商智利矿业化工（SQM）23.77%的股份后，遂宁将锂电朋友圈拓展到全球。

随着遂宁先后与甘孜州、阿坝州、青海格尔木市建立锂资源战略合作关系，盛屯集团参与建设川内最丰富最具开采条件的金川县李家沟锂辉矿场，与华友钴业、金川科技形成锂资源合作关系，让遂宁在锂资源朋友圈拥有了更大的话语权。

遂宁先后吸引绿鑫电源科技、四川新锂想、四川朗晟科技、湖南湘潭电化、重庆天辉、广东天劲、美丰锂电池隔膜、普利科技BMS等一批企业前来投资，围绕锂电中游产业发展的朋友圈更有底气。

遂宁先后引进和培育绿然集团、四川江淮发展纯电动客车、物流车、新能源轻卡等项目，依托中国铁塔、盛新锂能等企业发展锂电池梯次利用与回收处理再生产业，让遂宁锂电下游朋友圈逐渐壮大。

遂宁锂电的朋友圈远不止于此。随着宁德时代落户宜宾，在国家战略增长第四极的成渝地区双城经济圈中，一个由遂宁的天齐锂业、宜宾的宁德时代、重庆的比亚迪汽车带动构成的锂电“金三角”朋友圈或将成为美谈。

海纳百川，有容乃大。在我国构建双循环的当下，产业要突飞猛进，更需兼容并包，扩大朋友圈、深化互利合作、实现多赢。“当前，成渝两地加快打造世界级、万亿级的汽车整车及零部件生产研发产业基地，新能源汽车产业蓬勃发展，为遂宁锂电产业带来巨大发展空间。”正如市委书记邵革军所说，诚邀各位企业家赴遂参观考察、投资兴业，遂宁将全力营造良好的服务环境和发展环境，助力企业在遂发展壮大，实现企地互利合作、共赢发展。

“遂宁是一个攻玉的地方。你在大城市挖石头，可以到遂宁来攻玉。”市产业促进中心副主任杜廷国常常这样告诉锂电产业圈的朋友，遂宁不仅欢迎重量级的锂电朋友，也欢迎锂电行业的蓝筹股、绩优股和潜力股。只要条件适合的锂电团队，都可以来遂宁发展，通过地企合作、共同培育，铸造自己的“遂宁时代”“遂宁现代”。

求“锂”若渴——遂宁告诉朋友圈，只要符合条件的锂电朋友来投资，环境容量纳入首先考虑。“你来，多大的风雨我都来接你！”

求才若渴——遂宁为锂电人才开出10条优惠政策，无论是“引、育、用、留”，都可以享受到特殊人才政策。

求智若渴——遂宁搭建起庞大的校（院）企地三方合作朋友圈，国外的哈佛大学、深圳等沿海地区的锂电研究机构，成渝地区双城经济圈内的四川大学、电子科大、西南财大等都是圈内的资深朋友。

高度重视锂电朋友圈，一个由天齐锂业等锂电龙头企业联合倡导的“锂产业联盟”即将成立，圈内朋友共建共享，加快川渝锂产业快速集群式发展，共同拥抱世界新能源变革带来的巨大红利。

遂宁路径

谋局“世界锂都”

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

自2021年开始，以一个五年期，做大做强中国锂都。扎根遂宁、依托成渝、立足中国，按照“锂矿-材料-电池-终端-回收”五位一体的全产业链模式，全域推进中国锂业之都，在2025年实现千亿锂电产业集群。

优化空间布局，在原有的射洪为核心区、安居为引领区基础上，升级为全域打造，形成具有遂宁特色的“三园一镇、全域配套”锂电产业空间格局。

新布局中，射洪锂电产业园定位于中国锂业之都核心区，重点发展锂电池材料市场，突出正极材料、负极材料、电解液，布局固态电池和锂电池拆解，形成产业闭环；安居锂电产业园定位于中国锂业之都引领区，着力打造新能源汽车产业配套基地，重点发展新能源汽车、电芯-pack等，布局高端动力锂电池应用及储能用锂电池和小动力电池；蓬溪新材料产业园定位于中国锂业之都拓展区，重点布局电解液、正极、负极、隔膜等锂电池关键材料环节；遂宁高新区定位于“锂电小镇”，主要发展“电动遂宁、绿色遂宁”示范中心及锂电池研发制造高地；遂宁经开区、大英县和船山区作为中国锂业之都配套区，发展锂电关键辅材、生产配套等。

以两个五年期，冲刺“世界锂都”“亚欧大陆锂电产业核心基地”。在成功打造中国锂都基础上，依托成都、重庆两地亚欧大陆物流运输集散中心优势，将锂电产品供应亚欧大陆国家，让遂宁作为“世界锂都”，大幅度提升全球知名度。

这是新一轮的冲锋号，我们只争朝夕——

院士来了，海归博士来了，外籍专家来了，遂宁籍硕士研究生欣然返乡——2019年10月，中国工程院院士郑绵平被遂宁市人民政府聘为锂业发展顾问，为遂宁建设中国锂业之都提供智力支持；师从世界顶级锂电专家、加拿大皇家科学院院士JeffDahn教授的博士后研究员周复博士来了，带着世界前沿的锂电理论和技术，助力遂宁打造中国锂业之都；看好中国锂业之都的美好前景，今年10月，10多名返乡大学生加入四川裕能团队，拼搏在锂电“战场”一线。

国庆刚过，江苏龙蟠科技就到遂宁签约，四川新锂想不眠不休加快量产工艺的稳定，四川铁塔积极谋划5G中的锂电应用，华泰电气正在加快锂电终端应用产业研究，2020年中国（遂宁）锂电产业大会和锂产业联盟正在积极筹备中。

为了中国锂业之都，出发！为了世界锂都，前进！

力扬锂电池PACK生产车间。

遂宁锂电产业大事记

1995年

射洪锂盐厂建成投产，是当时国内仅有的3家锂盐生产企业之一，由国有明珠电力公司代县国资经营。

2004年

遂宁成功引进成都天齐锂业（集团）有限公司入主射洪锂业，实现由“国有”到“民营”的产权改革。射洪锂业更名天齐锂业，开启了一场影响世界锂行业格局的“风暴”。

2010年

市委、市政府坚持“从无到有、从小到大”的扶持发展思路，培育天齐锂业在深圳交易所上市，开始了锂电产业资本运营第一步。

2013年

遂宁规划建设全省唯一以锂电为核心的全产业链园区，并成功取得原四川省环保厅区域环评批复。

2014年

遂宁助力天齐锂业收购泰利森锂业51%股权，拥有其位于澳大利亚的格林布什锂辉石矿藏，同年收购西藏矿业持有的扎布耶锂业20%股权，为全市的锂资源提供了保障，垂直整合了锂产业链。

2016年

遂宁与深圳盛屯集团、广东威华股份2家上市公司达成投资协议，在射洪开工建设年产3万吨正极材料和年产1000吨金属锂项目。

2017年

射洪锂电产业园被国内最权威的锂电行业咨询机构——高工产业研究院（GGII）评为“2017年最佳投资环境锂电产业集群”。

天齐锂业射洪生产线。

2018年

天齐锂业收购智利SQM23.77%股份，启动安居区2万吨碳酸锂项目建设。市委、市政府提出构建“一区两园”（即建设全省锂电产业集群集聚发展示范区、射洪锂电产业园、安居锂电产业园）锂电产业发展格局构想。

2019年

深入贯彻落实省委书记彭清华关于抓好“遂宁锂电”等区域特色产业发展，高质量打造符合我省实际的特色产业集聚区、优势区的重要批示要求和全省县域经济发展大会精神，遂宁把锂电产业作为全市产业发展的“一号工程”重点推进，全力打造“中国锂电之都”。10月10日—12日，成功召开2019年中国（遂宁）锂业大会，遂宁被中国有色金属工业协会授予“锂业之都”称号。

2020年

深入贯彻省委关于打造世界级先进制造业集群和全国重要的特色产业基地等部署安排，编制《遂宁市锂电特色优势产业发展规划（2021—2035）》，支持天齐锂业等龙头企业围绕“立足川渝、走向世界”定位发起成立“锂产业联盟”，筹备召开2020年中国（遂宁）锂电产业大会。（遂宁日报 全媒体记者 蔡志凌）

(责编：白帆、连品洁)