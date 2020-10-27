转场一周年 首都航空多措并举助旅客“京兴”畅意飞

人民网北京10月27日电 （记者乔雪峰） 10月27日上午，随着一支展现空乘职业特色的快闪舞蹈，首都航空转场大兴国际机场一周年庆祝活动拉开序幕。

一年来，首都航空借助大兴国际机场主基地运营优势，优化航线网络、践行真情服务，推出系列服务及产品，不断提升服务水平，多措并举为旅客提供优质出行服务，彰显北京本土航空品牌的企业形象和责任担当。

首批入驻、首日执飞

首都航空共执行大兴进出港航班8300余架次

2019年9月25日，首都航空“大兴号”空客A330客机运载157位旅客，从北京大兴国际机场飞往杭州，首都航空在大兴机场成功首航。2019年10月27日，首都航空全面转场大兴国际机场，开启“新国门”运营新时代新征程。首都航空以“立足北京，服务首都”为目标，将转场大兴机场运行作为重要任务，并成为大兴机场“首批入驻、首日执飞”的航空公司。

2019年，以入驻北京大兴机场的契机，首都航空在大兴机场投入8架飞机，打造以北京为核心、国内重点枢纽联动、多区域战略协同的网络体系，国内航线基本覆盖东北、华东、中南、西南、西北等区域，其中通航千万级以上机场9个；国际方面运营“北京大兴-马累”、“北京大兴-西安-里斯本”2条航线，均为首都航空独飞。一年来，首都航空共执行大兴进出港航班8300余架次，运输旅客量超110万人次。

10月25日民航迎来2020冬春换季，换季后，首都航空共运营北京大兴进出港航线共13条，包括独飞航线北京大兴-鸡西、北京大兴-二连浩特，高高原航线北京大兴-西宁-玉树，以及商旅航线北京大兴-杭州、南宁、厦门、三亚、丽江等。其中，北京大兴-杭州、北京大兴-三亚等高品质航线加密至每天2班。

“京兴”畅飞 精彩不断

进一步丰富北京地区航线网络

2020年9月中旬起，首都航空推出“首航京兴飞——大兴起降 智选首航”活动，陆续上线了“京兴飞”系列产品。细分出行群体，联合各大OTA平台先后推出“京兴飞·学生惠”、“京兴飞·畅游北京”、“京兴飞·往返无忧”、“京兴飞·夕阳红“等各类优惠机票产品。

首都航空市场部副总经理顾凌毅接受记者采访时表示，为庆祝转场一周年，首都航空推出“首航京兴飞”北京大兴进出港航线品牌，以及其系列产品——“首航京兴飞·京华无限游”上线。“旅客自10月28日起，即可在飞猪平台购买。购买此产品的旅客可在产品有效期内，不限次搭乘首航北京大兴进出港国内任意自营航线。”

顾凌毅表示，未来首都航空将继续发挥北京大兴主运营基地优势，进一步丰富北京地区航线网络；持续探索更贴近旅客需求的高性价比、个性化航空产品，不断提升服务质量；同时，亦将深度挖掘北京当地吃住行游购娱等本地资源，精心为大兴航线乘客带来专属优质福利和权益，充分发挥首都航空差异化经营的核心竞争力，为建设世界级航空枢纽、国家经济的新一轮腾飞做出贡献。

立足北京、服务同行

推出一系列北京特色服务

首都航空借助大兴国际机场主基地运营优势，在积极应对新冠肺炎疫情，严格落实疫情防控措施，保障旅客安全出行的同时，推出了一系列北京特色服务。

首都航空地面服务分部安检保卫中心经理彭璟告诉记者，首都航空在北京大兴国际机场推行“中转无忧”服务，乘坐首都航空大兴机场国内进港航班、后续转乘当日首都航空大兴国内出港航班且无托运行李的旅客，无需离开隔离区后前往值机柜台再次办理，旅客可持身份证实现登机口至登机口的一站式乘机体验。

据彭璟介绍，乘坐首都航空大兴机场出港航班的旅客，享用首航特色京味空中餐食——“老北京炸酱面”、“老北京烤牛肉饭”、“牛肉烧饼”等，还有首都航空以“安全、简约、适量、健康”为理念推出的多款健康轻食，旅客可根据个人喜好选择附加餐食服务。

此外，为提升旅客客舱体验，首都航空和摇滚音乐人汪峰亲自参与创立的耳机品牌“FIIL”，携手共同推出客舱舒适计划：10月27日起，将为所有乘坐首都航空精品航线头等舱出行的旅客提供FIIL Diva2 Pro头戴式降噪耳机免费体验，为乘客打造专属的“一戴就静”客舱环境，同时还准备了T1 Pro真无线降噪耳机与旅客一起进行微博抽奖互动，线上线下全方位打造“首航静好”客舱环境。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)