电商热点：“双十一”直播营销争锋 8款手机浏览器被要求整改

人民网北京10月27日电(（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：国家网信办对手机浏览器突出问题开展专项集中整治，老年人相关产品及服务搜索热度增幅明显，阿里巴巴“国际信息枢纽”将落户上海。

1、国家网信办对手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题开展专项集中整治

国家网信办10月26日发布公告，为有效解决网民反映强烈的手机浏览器网络传播乱象，国家网信办即日起对手机浏览器进行专项集中整治。据介绍，此次专项集中整治和督导整改，把影响力较大的8款手机浏览器纳入首批名单进行重点集中整治，即UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

2、重阳节大数据：老年人相关产品及服务搜索热度同比上涨108%

近日，百度发布重阳节老年人搜索大数据，近三年，老年人消费产品及服务相关内容搜索热度同比上涨108%，养生理疗、旅游、养老位列前三，其中“老年大学”也榜上有名。与此同时，90后最爱购买“老年人体检套餐”。

3、阿里巴巴“国际信息枢纽”将落户上海

近日，阿里巴巴（中国）有限公司与上海市金山区签订关于阿里巴巴金山园区项目合作协议。项目将作为阿里巴巴上海研发中心的重要支撑，加速上海“五个中心”建设和城市数字化转型，并将按照低碳、绿色、安全、集约、高端的原则建设阿里云华东智能算力中心，建设成为阿里巴巴“国际信息枢纽”。项目计划今年开工建设。作为国内顶级智能算力中心，营收预计将达百亿元以上。

4、蚂蚁集团战略配售：全国社保基金为主要股东之一

10月26日晚间，蚂蚁集团公布首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售结果，天猫获配金额502.24亿元；淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元；宁德时代获配7.87亿元。蚂蚁集团公布的战略配售结果显示，全国社保基金追加投资70亿元，认购超1亿股蚂蚁新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

5、京东数科发布《京东区块链技术实践白皮书2020》

近日，京东数科发布《京东区块链技术实践白皮书2020》。白皮书涵盖了京东数科区块链在品质溯源、数字存证、数字金融、政务协同、信用网络、保险科技等6大领域30余分类场景中的应用案例；区块链技术架构体系上的领先布局；区块链技术与云计算、人工智能、大数据、物联网等多种技术结合的广泛探索；以及与各行业携手搭建多个开放联盟链网络的产业生态。

6、拼多多将联合湖南、贵州等四省市推动农产品“出村进城”

10月24日，武陵山区贫困地区农产品产销对接活动上，拼多多副总裁狄拉克表示，“未来三年，拼多多将持续在贫困地区农产品销售、产业数字化转型升级、线上线下融合消费促进、电商人才培养等领域发力，多渠道合力推动武陵山区农产品上行。”湖南永顺、贵州剑河、湖北恩施等地区的农特产品随后亮相拼多多直播间，带动武陵山区贫困地区农产品销量同比上涨120%。

7、微信于“双十一”前释放小程序直播、小商店等新能力

微信于“11.11”前释出小程序直播、小商店等新能力，包括手机端一键开播、直播间连麦、直播成员管理、视频号关联小商店、上线小商店推广和抢购功能、全量开放接入小程序购物组件等。

8、美团优选加速推进“千城计划” 8天连开6省

美团优选近日在福建福州上线“开团”，为社区居民提供“手机下单、次日自提”的网上买菜便民服务，主打高性价比的生鲜食材和生活日用品。据了解，近期美团优选在8天内连开6省，集中布局陕西、河南、江苏、浙江、河北、福建的省会城市，加速推进“千城计划”。

(责编：毕磊、夏晓伦)