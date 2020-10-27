中国—中东非（肯尼亚）国际贸易数字展览会在京开幕

人民网北京10月27日电 （孙阳）10月26日，中国—中东非（肯尼亚）国际贸易数字展览会在北京开幕。展会为期10天，旨在利用贸促会数字展览服务平台“贸促云展”为相关企业提供在线展览展示、交流洽谈和业务精准对接等数字化服务。目前，已有来自中国和非洲的超过1000家企业参展，超过10000家采购商在线参观对接，展品涵盖农业、制造业、能源环保、建筑、交通运输、铁路运输、水上运输、航空运输、信息通讯、商务服务、卫生防疫等领域。

本次展会由中国贸促会和中非发展基金共同主办。中国贸促会副会长张慎峰在开幕式致辞中表示，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。当前，中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，中国同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔。中国贸促会将继续为中非企业开展经贸合作打造更多平台、提供更优服务、创造更多便利，为促进中非经贸合作高质量发展、推动构建开放型世界经济作出贡献。

“非洲是全球经济增速最快的新兴市场之一。当前非洲大陆自贸区建设稳步推进，并将于2021年1月正式实施，有望形成覆盖12亿人口、经济总量达2.5万亿美元的大市场。”中国驻非盟使团团长刘豫锡大使在致辞中表示，中国企业可以抓住有利时机，不断扩大对非贸易和投资，在帮助非洲实现经济腾飞的同时，实现自身发展目标，为促进中非互利共赢的经贸合作作出贡献。

“尽管最近几年一直在进行数字跨境贸易，但是，新冠疫情的爆发让我们对数字跨境贸易的简化和全面运营有了更迫切的需求。中国对此积极回应，帮助非洲国家建立了可以顺畅引入这种现代贸易模式的基础设施。”肯尼亚驻华大使萨拉.塞雷姆表示，非洲则将做好产品的仓储和保管，确保产品在送达中国消费者之前能保持良好的状态。

开幕式后，展会还同期举办了中非投资合作论坛。

(责编：孙阳、杨曦)