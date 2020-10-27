原标题：月均收到超10万条有效举报 快手奖励超500个“举报达人”

中新网10月27日电 为打造绿色和谐社区，更精准定位违规用户，及时发现违规有害信息，快手2020年初向全体快手用户启动“举报有奖”活动。2020年1月至9月，经快手用户累计举报的违规视频、账号、直播等已超过90万个，月均收到超10万有效举报。期间累计获奖的“举报达人”超500个，快手累计送出奖品800多份。目前快手已形成平台和用户共治社区的良好局面。

2020年1月，快手面向快手社区发起举报奖励活动，并在站内官方号“快手管理员”发布相关活动消息：每月只需完成10次有效举报，即可参与抽奖，官方随机抽取10名小伙伴给予奖励；每月举报成绩排名前10的小伙伴的奖品将从限量款联名外套、限量款主题卫衣、充电宝、手办等物品中任选其一；每月完成20次有效举报，举报准确率达到70%的，将享有举报有限加速审核权，下个月开始举报将进入VIP加速通道，优先处理。

“参与举报活动，不仅有奖励，还帮助官方净化了社区。”“加入举报，帮助他人远离违规内容，感到非常荣幸。”……“举报有奖”活动开展以来，得到广大用户的一致点赞支持。“近百万人参与，月均收到有效举报超10万条。”快手社区治理相关负责人介绍。

据介绍，除了面向全体快手老铁的“举报有奖”活动，2020年1月-2020年9月，快手还累计进行了超5场面向部分“举报积极者和举报过类似内容”的专项举报活动，鼓励举报积极者举报包括“违规直播”、“诈骗专项”、“动植物保护”、“暑期涉未成年人违规信息”等不同类别的违规内容。

1月到9月，在快手“举报有奖”活动中，累计超500个举报达人获得奖励，快手已累计送出奖品800多份。“支持快手平台！礼轻情意重，奖品是对我们正能量行为的肯定。”在“快手管理员”的账号作品下，有“举报达人”这样点评。

快手社区治理相关负责人表示，快手在打击不良信息方面除了运用AI等高科技手段进行机器审核和多道人工审核外，根据用户举报有针对性回查也是社区治理的一个重要组成部分。“比如诈骗类信息，不法分子为达到传播诈骗信息的目的，自身会想尽办法规避审核规则。当这些不良信息漏网时，就特别需要火眼金睛的老铁们把‘漏网之鱼’揪出来。”未来，快手官方将提供更多权益、福利给参与举报的用户，并加大力度宣传举报，让更多的网友参与到随手举报违规内容行动中，和广大用户一起，不断提高社区治理能力，打造更加绿色健康的社区氛围。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)