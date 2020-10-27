科沃斯前三季度净利润2.5亿元 同比增长147%

近日，科沃斯（603486.SH）发布了2020年三季度业绩报告。 报告显示，2020年前三季度，科沃斯实现营业收入41.42亿元，同比增长20.25%；实现归属于母公司股东的净利润2.5亿元，同比增长147.17%。

财报显示，今年三季度，公司自有品牌业务毛利率达51.6%，较上年同期增加5.0个百分点长。科沃斯和添可两大自有品牌三季度业务收入较上年同期分别增长67.1%和297.4%，推动三季度公司整体业务收入较上年同期增长71.07%。

此外，据科沃斯2020年三季报披露，公司前三季度研发费用为2.15亿元，报告期内同比增长10.09%，继2018年前三季度同比增长68.16%、2019年前三季度同比增长30.27%后，连续第三年维持正增长并保持高位。（毕磊）

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