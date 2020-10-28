农民收入提前实现翻番目标（新数据 新看点）

在10月27日举行的国新办新闻发布会上，农业农村部相关负责人介绍，“十三五”规划确定的农业农村发展各项目标任务胜利完成，为如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供了有力支撑。

14亿中国人的饭碗端得更牢。完成8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设任务。粮食产量将连续6年超过1.3万亿斤，产能再上一个新台阶。水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%，肉蛋奶、果菜茶品种丰富、供应充裕，有效满足了人民群众日益增长的消费需求。

农民收入提前实现翻番目标。2019年农村居民人均可支配收入超过1.6万元，农民收入提前一年比2010年翻一番；城乡居民收入差距持续缩小，由2015年的2.73∶1缩小到2019年的2.64∶1。今年前三季度农村居民人均可支配收入达到12297元，实际增长1.6%，第四季度增速有望继续提高。

农业现代化建设迈上新台阶。农业科技进步贡献率突破60%，全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，主要农作物良种实现全覆盖。全国家庭农场超过100万家，农民合作社达到222.5万家，农业社会化服务组织达到89.3万个，成为引领现代农业发展的主力军，有力推动了小农户与现代农业有机衔接。

脱贫攻坚取得决定性成就。产业扶贫政策覆盖了98%的贫困户，贫困地区累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个。每个贫困县都形成了特色鲜明、带贫能力强的主导产业。

乡村振兴实现良好开局。规划先行、梯次推进的工作局面基本形成，乡村振兴的政策框架基本构建，一批标志性的重大工程启动实施。农村水、电、路等基础设施加快建设，教育、医疗、养老等公共服务水平不断提升，乡村治理体系进一步完善，乡村面貌呈现新气象。农村厕所革命扎实推进，目前全国农村卫生厕所普及率达到65%以上，2018年以来累计新改造农村户厕3000多万户；农村生活垃圾污水治理等统筹推进，目前农村生活垃圾收运处置体系已覆盖全国90%以上的行政村。

农村改革持续深化，取得了重要进展。通过改革，初步构建起了实施乡村振兴战略的“四梁八柱”，为实施乡村振兴战略提供了制度和政策保障。农村基本经营制度进一步巩固完善，2亿多农户领到土地承包经营权证。第二轮土地承包到期后再延长30年政策出台，农村承包地所有权、承包权、经营权“三权分置”取得重大进展。新一轮农村宅基地改革试点启动实施。农村集体资产清产核资基本完成，6亿多人集体成员身份得到确认。农业支持保护制度逐步健全，以绿色生态为导向的农业补贴制度初步建立。

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